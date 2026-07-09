Конфликт между Труекаллер и индийским регулятором: кто выигрывает в борьбе со спамом?

·0·Технологии
Конфликт между Труекаллер и индийским регулятором: кто выигрывает в борьбе со спамом?

Всемирно известный сервис Труекаллер вступил в открытый конфликт с местным телекоммуникационным регулятором (ТРАИ) в Индии, которая является его крупнейшим рынком. Руководство компании утверждает, что новые правила в стране затрудняют защиту потребителей от нежелательных звонков и создают лазейки для мошенников. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Генеральный директор Труекаллер Ришит Джунджунвала на своей странице в социальной сети Кс подверг резкой критике организацию ТРАИ. По его словам, регулятор запретил приложению Труекаллер отображать информацию о звонках, поступающих с номеров серий 1400 и 1600. Это снижает доверие пользователей и наносит ущерб системе бизнес-звонков.

Конфликт начался из-за новых правил, введенных в 2024 году. Согласно им, правительство Индии выделило серию 1400 для телемаркетинга (рекламы), а серию 1600 — для уведомлений об услугах и транзакциях. По мнению регулятора, такая система должна была помочь пользователям отличать официальные бизнес-звонки от мошеннических.

Правда за цифрами

Однако данные Труекаллер показывают обратное. По словам Ришита Джунджунвалы, пользователи перестали доверять номерам этих специальных серий. За последние восемь месяцев пользователи Труекаллер проигнорировали 81% звонков с номеров серии 1400 и 79% — с серии 1600.

Кроме того, за этот период пользователи вручную заблокировали номера этих двух серий 74 миллиона раз. В частности, случаи блокировки номеров серии 1600 с октября прошлого года увеличились в три раза. Поскольку Труекаллер не может напрямую помечать эти номера как «спам», компания была вынуждена ввести метку «Часто блокируемый» (Фрекуентлй Блокед) для предупреждения пользователей.

Обострению ситуации послужило сообщение издания Те Экономик Тимес. Согласно ему, ТРАИ запросил полномочия для принятия мер в отношении таких приложений, как Труекаллер, Хия и Вхоскалл. Регулятор считает незаконным то, что эти приложения помечают официальные бизнес-номера как «спам».

Значение рынка и дальнейшие шаги

Индия считается жизненно важным стратегическим регионом для Труекаллер. У компании 500 миллионов активных пользователей по всему миру, из которых более 350 миллионов приходится именно на Индию. Поэтому компания так остро реагирует на любые ограничения на этом рынке.

Глава компании Ришит Джунджунвала в своем заявлении отметил, что Труекаллер готов предоставить все внутренние данные Министерству информационных технологий Индии. Он подчеркнул, что любое регуляторное решение должно основываться не на сухих предположениях, а на конкретных доказательствах и реальном опыте пользователей.

Пока правительство Индии и регулятор не дали официального ответа на открытые возражения руководства Труекаллер. По данным иксбт.ком, этот конфликт может повлиять не только на Индию, но и на принципы работы приложений для защиты персональных данных и цифровой безопасности во всем мире.

TruecallerИндияТехнологииСпамБезопасность
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Спор между Elon Musk и SEC завершен: судья утвердил штраф в размере 1,5 миллиона долларовСпор между Elon Musk и SEC завершен: судья утвердил штраф в размере 1,5 миллиона долларовСегодня, 04:26Стартап Lovable удваивает свою оценку, достигая 13,2 миллиарда долларовСтартап Lovable удваивает свою оценку, достигая 13,2 миллиарда долларовСегодня, 03:50Правительство США предъявило жесткие требования к производителям беспилотных автомобилейПравительство США предъявило жесткие требования к производителям беспилотных автомобилейСегодня, 02:55Технология СйнтИД от Google впервые разоблачила крупный фейковый снимокТехнология СйнтИД от Google впервые разоблачила крупный фейковый снимокСегодня, 01:53КуантумДиамондс получила 76 миллионов евро для революции в индустрии полупроводниковКуантумДиамондс получила 76 миллионов евро для революции в индустрии полупроводниковСегодня, 01:27Манна Аеро выходит на рынок США: расширение доставки дронамиМанна Аеро выходит на рынок США: расширение доставки дронамиСегодня, 01:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке