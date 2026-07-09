Конфликт между Труекаллер и индийским регулятором: кто выигрывает в борьбе со спамом?

Всемирно известный сервис Труекаллер вступил в открытый конфликт с местным телекоммуникационным регулятором (ТРАИ) в Индии, которая является его крупнейшим рынком. Руководство компании утверждает, что новые правила в стране затрудняют защиту потребителей от нежелательных звонков и создают лазейки для мошенников. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Генеральный директор Труекаллер Ришит Джунджунвала на своей странице в социальной сети Кс подверг резкой критике организацию ТРАИ. По его словам, регулятор запретил приложению Труекаллер отображать информацию о звонках, поступающих с номеров серий 1400 и 1600. Это снижает доверие пользователей и наносит ущерб системе бизнес-звонков.

Конфликт начался из-за новых правил, введенных в 2024 году. Согласно им, правительство Индии выделило серию 1400 для телемаркетинга (рекламы), а серию 1600 — для уведомлений об услугах и транзакциях. По мнению регулятора, такая система должна была помочь пользователям отличать официальные бизнес-звонки от мошеннических.

Правда за цифрами

Однако данные Труекаллер показывают обратное. По словам Ришита Джунджунвалы, пользователи перестали доверять номерам этих специальных серий. За последние восемь месяцев пользователи Труекаллер проигнорировали 81% звонков с номеров серии 1400 и 79% — с серии 1600.

Кроме того, за этот период пользователи вручную заблокировали номера этих двух серий 74 миллиона раз. В частности, случаи блокировки номеров серии 1600 с октября прошлого года увеличились в три раза. Поскольку Труекаллер не может напрямую помечать эти номера как «спам», компания была вынуждена ввести метку «Часто блокируемый» (Фрекуентлй Блокед) для предупреждения пользователей.

Обострению ситуации послужило сообщение издания Те Экономик Тимес. Согласно ему, ТРАИ запросил полномочия для принятия мер в отношении таких приложений, как Труекаллер, Хия и Вхоскалл. Регулятор считает незаконным то, что эти приложения помечают официальные бизнес-номера как «спам».

Значение рынка и дальнейшие шаги

Индия считается жизненно важным стратегическим регионом для Труекаллер. У компании 500 миллионов активных пользователей по всему миру, из которых более 350 миллионов приходится именно на Индию. Поэтому компания так остро реагирует на любые ограничения на этом рынке.

Глава компании Ришит Джунджунвала в своем заявлении отметил, что Труекаллер готов предоставить все внутренние данные Министерству информационных технологий Индии. Он подчеркнул, что любое регуляторное решение должно основываться не на сухих предположениях, а на конкретных доказательствах и реальном опыте пользователей.

Пока правительство Индии и регулятор не дали официального ответа на открытые возражения руководства Труекаллер. По данным иксбт.ком, этот конфликт может повлиять не только на Индию, но и на принципы работы приложений для защиты персональных данных и цифровой безопасности во всем мире.