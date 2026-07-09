Человекоподобный робот, умеющий танцевать вальс, привлек внимание в социальных сетях

·51·Технологии
Человекоподобный робот, умеющий танцевать вальс, привлек внимание в социальных сетях

Человекоподобный робот УВОРЛД, разработанный китайской компанией UBTECH, привлек внимание своей способностью исполнять вальс.

Сообщается, что робот создан с максимальным внешним сходством с человеком. На его лице использована силиконовая кожа, а прическа выполнена из материала, имитирующего натуральные волосы. Дизайн глаз также максимально приближен к человеческим.

Рост роботов УВОРЛД варьируется в зависимости от модели. Робот в женском обличье может достигать 1,6 метра, а в мужском — до 1,85 метра.

Кроме того, покупатели могут выбирать внешний вид робота по своему усмотрению. Компания предлагает 50 различных вариантов дизайна.

Отмечается, что такие роботы могут найти применение в сфере обслуживания, на выставках и в индустрии развлечений.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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