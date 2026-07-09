Стартап Меркор ведет переговоры об увеличении своей оценки до 20 миллиардов долларов

Стартап Меркор, специализирующийся на обучении и развитии AI, планирует удвоить свою рыночную стоимость в кратчайшие сроки. Как сообщает издание Bloomberg, компания ведет переговоры о привлечении инвестиций при оценке в 20 миллиардов долларов. Это значительный скачок после оценки в 10 миллиардов долларов, зафиксированной в октябре текущего года. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

На данный момент переговоры находятся на начальной стадии, однако Меркор уже объявил о получении официального предложения (терм шит) от инвесторов по новой оценке. Этот финансовый рост свидетельствует об укреплении позиций компании на рынке AI. Эта новость, интересная и для технологических энтузиастов из Узбекистана, показывает, что в глобальной гонке AI формируется новый гигант.

Резкий рост доходов и стратегические приобретения

Основатель и генеральный директор компании Брендон Фуди объявил в социальных сетях, что годовой доход Меркор превысил 2 миллиарда долларов. Примечательно, что этот показатель на 100 процентов выше результата четырехмесячной давности. Столь стремительные темпы роста еще больше укрепляют доверие инвесторов к стартапу.

Кроме того, Меркор объявил о приобретении компании Диптуне с целью расширения своих технологических возможностей. Диптуне предлагает передовые решения, помогающие в обучении АИ-агентов. Согласно сделке, команда Диптуне в полном составе присоединится к Меркор. Этот шаг позволит компании создавать еще более сложные и интеллектуальные АИ-системы.

Восстановление после трудностей

Начало 2026 года выдалось для Меркор довольно сложным. По данным Бусинесс Инсидер, в то время компания столкнулась с проблемой утечки данных и судебными исками со стороны нескольких контрактных работников. Однако текущие финансовые результаты и новые инвестиционные планы показывают, что компания успешно преодолела эти трудности.

Ожидается, что рост таких компаний, как Меркор, усилит спрос и приток инвестиций в технологии AI по всему миру, включая регион Центральной Азии. В настоящее время компания продолжает привлекать не только технологическую инфраструктуру, но и самых талантливых специалистов в области AI.