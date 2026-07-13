Новый шаг в освоении космоса: SpaceX готовится к запуску Starship В3

·30·Технологии
Новый шаг в освоении космоса: SpaceX готовится к запуску Starship В3

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, максимально приблизилась к очередным испытаниям Starship В3 — самой мощной ракетной системы в истории освоения космоса. Последние данные и изображения, опубликованные компанией, подтверждают успешное прохождение испытаний первой ступени Super Heavy В3. Этот процесс является одним из важнейших технических этапов перед тринадцатым полетом системы Starship. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Согласно сообщению издания иксбт.ком, специалисты SpaceX провели статические огневые испытания (статик фире тест) ускорителя Super Heavy. В ходе этого процесса все 33 двигателя Raptor были запущены одновременно. Испытание длилось 15 секунд, за это время инженерам удалось проверить синхронную работу и стабильность двигателей под полной нагрузкой.

На опубликованных высококачественных фото- и видеоматериалах видно, как из-под ускорителя вырываются огромные языки пламени и клубы густого дыма. Статические огневые испытания позволяют проверить надежность систем ракеты, не отрывая ее от стартовой площадки. Подобные тесты имеют решающее значение для предотвращения непредвиденных неисправностей во время полета.

Дата полета и цели миссии

Компания SpaceX сообщила, что тринадцатый испытательный полет системы Starship может состояться уже 16 июля текущего года. Если погодные условия и технические показатели будут благоприятными, мы станем свидетелями еще одного важного шага человечества на пути к Марсу и Луне. Версия Starship В3 обладает улучшенными техническими характеристиками по сравнению с предыдущими.

Starship — это сверхтяжелая транспортная система, предназначенная для полного повторного использования, состоящая из двух основных частей: 70-метрового ускорителя Super Heavy и непосредственно космического корабля Starship. Основная цель системы — доставка грузов и людей на орбиту Земли, Луну, а в будущем и на Марс. Возможность полного повторного использования позволит резко снизить стоимость космических полетов.

Эти испытания вызывают большой интерес и у любителей космических технологий в Узбекистане. Подобные технологические достижения мирового уровня играют непосредственную роль в улучшении спутниковой связи и глобального покрытия интернета (через проект Starlink). Успех проекта Starship станет ключевым фактором в обслуживании международных космических станций и открытии новых научных горизонтов в будущем.

SpaceXStarshipИлон МаскКоинотТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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