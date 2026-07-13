Huawei Пура 90с Pro выходит на мировой рынок: компания представила новый дизайн

·32·Технологии
Huawei Пура 90с Pro выходит на мировой рынок: компания представила новый дизайн

Китайский технологический гигант Huawei готовится к выводу на международный рынок своего новейшего флагманского смартфона — модели Пура 90с Pro. Это устройство является глобальной версией модели Пура 90 Pro, которая имела большой успех на родине бренда, и привлекает внимание не только своими техническими возможностями, но и уникальным внешним видом. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В новом тизере, опубликованном компанией, смартфон был полностью продемонстрирован в цвете под названием «Пинк Гуава» (розовая гуава). По данным Иксбт.ком, задняя панель устройства получила фирменный градиентный дизайн, сочетающий три оттенка — розовый, лимонно-желтый и светло-зеленый. Этот стиль напоминает поклонникам технологий серию Huawei П20, которая в свое время произвела революцию на рынке.

Возвращение классического градиентного дизайна

По мнению специалистов Huawei, корпуса в стиле градиент снова входят в моду. Именно это дизайнерское решение стало причиной того, что серия Пура 90 показала на китайском рынке показатели продаж даже выше ожидаемых. Ожидается, что этот тренд оправдает себя и на мировом рынке, так как среди современных пользователей растет спрос на яркие и необычные цвета.

Пура 90с Pro будет представлен на мировом рынке в четырех цветах. Покупатели смогут выбрать один из следующих вариантов:

  • Пинк Гуава (розовый градиент);
  • Оранге Сода (оранжевый);
  • Коконут Вхите (белый);
  • Мулберрй Блак (черный).
Пока компания делает акцент только на внешнем виде устройства. Технические характеристики смартфона, в частности, детали о том, насколько его глобальная версия будет отличаться от модели для Китая, держатся в секрете. Huawei пообещала раскрыть всю информацию на официальной презентации, которая состоится в ближайшие дни.

Позиции на рынке и ожидания

На рынке смартфонов Узбекистана бренд Huawei известен своими высококачественными камерами и прочным корпусом. Ожидается, что модель Пура 90с Pro также укрепит свои позиции в премиальном сегменте. Ранее компания представила топовую версию этой серии, что свидетельствует о серьезности амбиций бренда на мировом рынке.

По прогнозам экспертов, в новой модели Huawei также будет использовать свои фирменные процессоры Кирин и усовершенствованную систему камер КсМАГЭ. Это позволит устройству уверенно конкурировать с флагманами таких соперников, как Apple и Samsung. Информация о ценах и дате начала продаж будет объявлена в ближайшее время.

HuaweiPura 90s ProСмартфонТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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