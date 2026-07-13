Жителей Ташкента предупредили: жара может повлиять на электроснабжение

·35·Узбекистан
Жителей Ташкента предупредили: жара может повлиять на электроснабжение

В связи с сильной жарой, наблюдаемой в Ташкенте, ожидается резкий рост потребления электроэнергии. В этой связи в некоторых районах возможны кратковременные перебои в электроснабжении или аварийные отключения. Об этом сообщили в филиале «Магистральные электрические сети города Ташкента».

Специалисты отмечают, что на фоне высокой температуры нагрузка на электрические сети значительно возрастает, что может создать дополнительное давление на процесс работы оборудования.

В связи с этим усилены соответствующие меры по обеспечению бесперебойной работы электрических сетей, а также своевременному выявлению и устранению возможных неисправностей.

Представители энергетической системы призвали население экономно и рационально использовать электроэнергию, а также с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

Сообщается, что сохранение стабильности сетей в период пиковых нагрузок остается одной из приоритетных задач.

ТашкентТашкентские городские электрические сети
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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