Челси решил продать Алехандро Гарначо: Хаби Алонсо высказался о футболисте

·40·Спорт
Челси решил продать Алехандро Гарначо: Хаби Алонсо высказался о футболисте

Лондонский клуб «Челси» готовится расстаться с нападающим Алехандро Гарначо, который был приобретен в прошлом году у «Манчестер Юнайтед» с большими надеждами. Новый главный тренер команды Хаби Алонсо выступил с неожиданным заявлением о будущем аргентинского футболиста, намекнув, что его карьера в клубе подходит к концу. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает издание Те Телеграф, руководство и тренерский штаб «Челси» считают, что трансфер годичной давности не оправдал ожиданий. Хаби Алонсо встретился со спортивными директорами и подтвердил, что ведутся переговоры по трансферу игрока. По словам тренера, в настоящее время к футболисту проявляют серьезный интерес другие клубы.

«Ситуация такова, что мы поговорили со спортивными директорами и знаем, что к нему есть интерес со стороны других клубов. Будем следить за развитием событий, надеюсь, этот процесс завершится наилучшим образом для всех сторон», — подчеркнул Хаби Алонсо на пресс-конференции.

Провальный сезон и финансовое давление

Гарначо не смог проявить себя в Английской Премьер-лиге в сезоне 2025-26. 22-летний вингер, приобретенный за 40 миллионов фунтов стерлингов, за весь сезон сумел забить в чемпионате лишь один гол. Его низкая спортивная форма стала причиной не только падения клуба на 10-е место в турнирной таблице, но и лишила футболиста шансов на попадание в состав сборной Аргентины на Чемпионат мира.

По данным Goal.com, «Челси» в данный момент испытывает финансовые трудности. Клуб, оставшийся без еврокубков, намерен сократить состав и вернуть часть потраченных средств. Стоит отметить, что согласно контракту с «Манчестер Юнайтед», 10 процентов от суммы последующей продажи футболиста будут переведены на счет «красных дьяволов».

Конкуренция среди итальянских клубов

Несмотря на то, что дела Гарначо в Англии не заладились, клубы итальянской Серии А проявляют к нему большой интерес. В частности, «Рома» готова включить футболиста в свой состав. Также за положением вингера внимательно следят «Наполи», «Ювентус» и «Милан».

Однако руководство «Челси» не намерено рассматривать предложения об аренде. Лондонцы заявили, что согласятся только на вариант с полноценным трансфером и хотят вернуть как можно больше инвестиций, вложенных в игрока. В настоящее время переговоры вступили в решающую фазу.

ЧелсиХаби АлонсоАлехандро ГарначоТрансферАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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