Гвардиола едет в Италию? Большой поворот в «Скуадре Адзурре»...

Сборная Италии вступила в период масштабной перестройки после того, как в третий раз подряд не смогла пробиться на чемпионат мира. Теперь в качестве одного из самых громких кандидатов на пост главного тренера упоминается Хосеп Гвардиола.

В списке ФИГК три громких имени

Как сообщает Gazzetta делло Sport, Итальянская федерация футбола составила шорт-лист кандидатов на пост главного тренера. В него вошли Хосеп Гвардиола, Роберто Манчини и Антонио Конте.

Манчини хорошо известен как тренер, приведший Италию к победе на Евро-2020. Конте же возглавлял «адзурри» в 2014–2016 годах. Однако, по имеющимся данным, руководство федерации пока не рассматривает их в качестве главных фаворитов.

Вариант с Гвардиолой остается главной интригой, поскольку он выиграл практически все в клубном футболе, но еще никогда не работал с национальной сборной.

Кризис в Италии серьезен

Последние годы для сборной Италии проходят тяжело. Команда в третий раз подряд не смогла квалифицироваться на чемпионат мира.

После этого результата в федерации начались административные перестановки. Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера. Также сообщалось об уходе руководителя национальной делегации Джанлуиджи Буффона и президента ФИГК Габриэле Гравины.

На новом этапе техническим директором Итальянской федерации футбола был назначен Паоло Мальдини. Одна из важнейших задач, стоящих перед ним, — поиск нового главного тренера для национальной команды.

Почему именно Гвардиола?

За время работы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити» Гвардиола стал одним из самых влиятельных тренеров в современном футболе.

Его команды отличаются контролем мяча, высоким прессингом, позиционной атакой и управлением игрой вплоть до мельчайших деталей.

Для Италии выбор такого тренера может означать серьезную смену парадигмы. Ведь «адзурри» исторически славятся тактической дисциплиной и культурой защиты. Гвардиола же может добавить к этой базе новую, атакующую модель, основанную на владении мячом.

Варианты с Манчини и Конте также существуют

Роберто Манчини — эмоционально близкое и знакомое имя для Италии. Это тренер, сделавший «адзурри» чемпионами Европы.

Антонио Конте известен жесткой дисциплиной, сильным характером и атлетичным футболом. Он хорошо знает атмосферу в национальной сборной и считается специалистом, способным в короткие сроки выстроить систему.

Кандидат Главное преимущество Хосеп Гвардиола новая футбольная философия и мировой авторитет Роберто Манчини победа на Евро-2020 и знание итальянской среды Антонио Конте дисциплина, характер и стиль, ориентированный на быстрый результат

Но в нынешней ситуации Италии нужен не просто хороший тренер, а лидер, способный перестроить систему. Поэтому имя Гвардиолы может рассматриваться не как «фантазия», а как признак большой стратегии.

Финансовый вопрос будет непростым

Пригласить Гвардиолу нелегко. Он считается одним из самых дорогих тренеров в мире.

По некоторым данным, его зарплатные требования могут стать серьезным препятствием для ФИГК. Высказываются предположения, что даже клубы Серии А могут помочь покрыть его расходы.

То есть здесь играет роль не только спорт, но и финансовая архитектура. Желать Гвардиолу — одно, а привести его — совсем другой уровень.

Какой тренер нужен Италии?

Сборная Италии сейчас находится не просто на этапе смены тренера. Команде нужны новая идея, новая уверенность и четкий путь в будущее.

Пропуск трех чемпионатов мира подряд — тяжелейший удар для такой футбольной державы, как Италия. Этот результат показывает, что проблема не в одном тренере, а во всей системе.

Если придет Гвардиола, он будет не просто выбирать состав. Он может повлиять на дальнейшее направление всего итальянского футбола.

Официального решения пока нет

Важный момент: официального объявления о назначении Гвардиолы главным тренером Италии нет. Он пока упоминается лишь как один из кандидатов.

Перед ФИГК стоит сложный выбор: довериться знакомому тренеру, знающему национальную среду, или открыть дверь совершенно новой футбольной философии?

Теперь главный вопрос: осмелится ли Италия начать новую эру с Гвардиолой или вернется на свой привычный путь?