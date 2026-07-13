Мальчик, не сдержавший слез, покорил сердца людей

Любительские соревнования по «планке», прошедшие в Москве, стали предметом широкого обсуждения в социальных сетях не только из-за победителей, но и благодаря эмоциональным моментам.

В соревнованиях 8-летняя Мила Медведева показала лучший результат среди женщин, удерживая «планку» в течение 33 минут, и одержала победу. Ее выносливость была встречена аплодисментами зрителей.

Однако после соревнований внимание интернет-пользователей было приковано не к девочке-победительнице, а к мальчику, который смог простоять в «планке» 20 минут и не смог сдержать слез в конце упражнения. Видео с этим моментом за короткое время набрало миллионы просмотров.

Часть пользователей социальных сетей восхитилась стойкостью и терпением мальчика, выразив ему слова поддержки, в то время как другие отметили, что достижение победительницы Милы Медведевой осталось в тени этих обсуждений. Таким образом, эмоциональные моменты соревнований привлекли больше внимания, чем сами результаты.