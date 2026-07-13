Вниманию абитуриентов: стала известна дата начала тестовых испытаний

Официально объявлены даты проведения тестовых испытаний для приема в высшие учебные заведения на 2026–2027 учебный год. Об этом сообщило Агентство по оценке знаний и навыков.

Сообщается, что тестовые испытания пройдут с 14 по 23 июля. Экзамены будут организованы в течение 10 дней в две смены ежедневно. Первая смена начинается в 08:00, вторая смена — в 15:00.

Агентство рекомендует абитуриентам прибывать к месту проведения тестирования не менее чем за 1,5 часа до назначенного времени.

Также напоминается, что всем участникам необходимо скачать «Разрешение абитуриента» через портал my.uzbmb.uz и иметь его при себе в распечатанном виде.

Для допуска к тестовым испытаниям от абитуриентов требуются паспорт или ID-карта, а также разрешение. Граждане, пришедшие с копией паспорта или опоздавшие к установленному времени, к экзаменационному процессу не допускаются.

Ответственные лица рекомендуют абитуриентам заранее подготовить документы и строго соблюдать установленные правила и процедуры.