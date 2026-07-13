Турист, гнавшийся за эффектным кадром, подвергся нападению бизона

В одном из национальных парков США стремление сделать эффектный кадр привело к неожиданному инциденту. Разъяренный бизон напал на подошедшего слишком близко туриста и мощным ударом подбросил его в воздух.

По словам очевидцев, после случившегося окружающие немедленно оказали пострадавшему помощь и взяли его состояние под контроль. По предварительным данным, туристу удалось избежать более серьезных последствий.

Видеозапись инцидента за короткое время распространилась в социальных сетях и вызвала бурные обсуждения. Многие пользователи подчеркивают опасность чрезмерного приближения к диким животным и напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности в национальных парках.