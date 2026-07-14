Упрощение для тех, кто едет в Беларусь: новый 10-дневный порядок

Между Узбекистаном и Беларусью был подписан важный протокол, направленный на упрощение взаимных поездок граждан. Согласно документу, граждане двух стран смогут находиться на территории другого государства без регистрации до 10 дней вместо прежних 3.

Срок пребывания без регистрации увеличен с 3 до 10 дней

Начальник управления Министерства иностранных дел Амир Султанов сообщил об этом нововведении в интервью телеканалу «О‘збекистон 24».

По его словам, протокол о взаимных поездках граждан был подписан в рамках визита делегации во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым в Беларусь.

«Одной из важных новостей для граждан стало подписание протокола о взаимных поездках. Согласно ему, срок пребывания без регистрации был увеличен с 3 до 10 дней», — сказал Амир Султанов.

Этот порядок значительно упростит поездки для граждан двух стран.

Для кого это удобно?

Новый порядок особенно важен для граждан Узбекистана, совершающих краткосрочные поездки в Беларусь.

Например:

Для кого? В чем удобство? Предприниматели меньше лишней бюрократии при проведении коротких встреч и переговоров Студенты и абитуриенты экономия времени при подаче документов или решении учебных вопросов Туристы меньше хлопот с регистрацией во время коротких путешествий Те, кто едет к родственникам семейные визиты становятся проще Командировочные поездки до 10 дней становятся комфортнее

Ранее 3-дневный срок для некоторых поездок был слишком коротким. Теперь 10-дневная возможность дает больше свободы.

Узбекистанцы могут посещать Беларусь без виз

Для справки: граждане Узбекистана имеют возможность въезжать в Беларусь без виз.

Новый протокол направлен именно на увеличение срока пребывания без регистрации. То есть речь идет не о визе, а о порядке временной регистрации на территории страны.

Это важное различие: безвизовый въезд сохраняется, а обязательство по регистрации при краткосрочном пребывании упрощается.

Почему это нововведение важно?

Такие послабления в порядке поездок укрепляют связи между людьми. Между двумя странами могут активизироваться бизнес, образование, туризм и семейные отношения.

Иногда масштабное сотрудничество ускоряется именно после устранения мелких бюрократических барьеров. Так и здесь: переход с 3 на 10 дней на бумаге кажется небольшим изменением, а на практике — значительное облегчение для многих.

Важное соглашение в рамках визита

Данный протокол стал одним из документов, подписанных в рамках визита президента Шавката Мирзиёева в Беларусь.

Это показывает, что отношения между двумя странами развиваются не только на политическом или экономическом уровне, но и в направлении создания практических удобств для граждан.

Что нужно знать перед поездкой?

После вступления нового порядка в силу граждане смогут находиться без регистрации до 10 дней. Однако перед поездкой целесообразно уточнить действующие правила через консульство или официальные источники.

Поскольку после подписания международных соглашений порядок их вступления в силу и технические детали могут объявляться отдельно.

Поездки станут еще проще

Увеличение срока пребывания без регистрации между Узбекистаном и Беларусью до 10 дней станет ощутимым облегчением для граждан.

Ожидается, что теперь краткосрочные поездки, деловые встречи, учеба и семейные визиты будут проходить гораздо комфортнее.

Как вы считаете, с какими еще странами для граждан Узбекистана следует ввести такой упрощенный порядок поездок?