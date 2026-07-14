Renault 4 и Renault 5: в чем разница между новыми электромобилями французского бренда

Французская компания Renault успешно продолжает стратегию возрождения своих легендарных моделей в электрифицированном виде. В настоящее время одной из самых обсуждаемых тем среди автолюбителей является сходство и различия между новыми моделями Renault 4 и Renault 5. Хотя оба автомобиля сочетают в себе ретро-дизайн и современные технологии, они предназначены для совершенно разных целей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Эксперты одного из авторитетных британских изданий Autocar отмечают, что сравнение этих двух моделей поможет пользователям легче выбрать подходящий вариант. Если модель Renault 5 предназначена для тех, кто предпочитает динамичное вождение и ищет компактный и маневренный городской автомобиль, то Renault 4 выделяется своим просторным салоном и практичностью. Эти модели вместе с Алпине А290 составляют «электрическую тройку» бренда.

Основные различия в дизайне и практичности

Модель Renault 5 своим спортивным духом и более низким клиренсом привлекает внимание молодежи и водителей, передвигающихся в черте города. Управление им очень отзывчивое, что делает его удобным для маневрирования на узких улицах. Однако, если вам нужен больший объем багажника и больше места для пассажиров, Renault 4 имеет явное преимущество. Он сочетает в себе элементы кроссовера и подходит для семейных поездок.

Технически оба автомобиля построены на одной платформе, но их характер различается. Модель Renault 4 имеет более мягкую подвеску, обеспечивающую комфорт на неровных дорогах. Renault 5, благодаря более жестким настройкам, позволяет лучше чувствовать дорогу, что доставляет водителю больше эмоционального удовольствия.

Перспективы для рынка Узбекистана

В то время как электромобили становятся все популярнее в Узбекистане, новые модели Renault могут вызвать интерес и на местном рынке. Особенно модели, близкие к кроссоверам, такие как Renault 4, могут быть более востребованы в наших дорожных условиях. Хотя на данный момент эти модели предназначены в основном для европейского рынка, высока вероятность их появления в нашей стране через параллельный импорт или официальных дилеров.

Подводя итог, выбор зависит от образа жизни водителя. Если для вас важны стиль и скорость — Renault 5, если приоритетны комфорт и вместительность — Renault 4 станет отличным выбором. Обе модели являются важным шагом, открывающим новую эру Renault в сфере электротранспорта.