Китай совершил революцию в космосе: первая ступень ракеты Лонг Марч 10Б успешно возвращена

Китайская космическая индустрия достигла исторического поворотного момента: страна впервые успешно вернула на Землю (а точнее, на морскую платформу) первую ступень ракеты, запущенной на орбиту. 10 июля новая ракета поколения Лонг Марч 10Б (КЗ-10Б), стартовавшая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, полностью успешно завершила свой дебютный полет. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Этот испытательный полет имеет важное значение не только для Китая, но и для мировой космонавтики. Примерно через шесть минут после взлета ракеты вторая ступень отделилась и продолжила свой путь. Первая ступень совершила управляемый спуск и вертикально приземлилась на специальную морскую платформу. По сообщению агентства Ксинхуа, это первый успешный опыт Китая по возвращению ступеней полноценных орбитальных ракет.

Технологическая новизна и уникальность

Самым примечательным аспектом этой миссии является метод приема ракеты. Китайские инженеры использовали новую морскую платформу, оснащенную специальной системой сетей для захвата ускорителя. Согласно официальным заявлениям, такая технология применяется в мировой практике впервые. Этот метод играет важную роль в повышении точности посадки и обеспечении безопасности ракеты.

Ракета Лонг Марч 10Б разработана Китайским институтом ракетных исследований и является двухступенчатым носителем на жидком топливе. Первая ступень ракеты работает на жидком кислороде и керосине, а во второй ступени используется смесь жидкого кислорода и метана. Это техническое решение значительно повышает эффективность ракеты.

Достойный конкурент ракете Falcon 9

По своим техническим характеристикам Лонг Марч 10Б очень близка к знаменитой ракете Falcon 9 американской компании SpaceX. Длина ракеты составляет 63 метра, диаметр — 5 метров, а стартовая масса — около 760 тонн. Эти показатели позволяют Китаю дешево и многократно выводить тяжелые грузы на орбиту.

Этот успех открывает новую эру в стратегии освоения космоса Китаем. До сих пор технологию многоразового использования ракет полностью освоили только частные компании США, в частности SpaceX под руководством Илона Маска. Теперь Китай также вступил в этот престижный клуб и сделал огромный шаг к снижению стоимости космических полетов.

Стоит отметить, что это была 656-я миссия ракет серии Лонг Марч. Хотя Китай и ранее тестировал технологии вертикальной посадки на небольших экспериментальных аппаратах, полное возвращение ступени после реального орбитального полета было достигнуто впервые. Это послужит фундаментом для будущей лунной программы Китая и дальних космических полетов.