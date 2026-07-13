Новый финансовый центр в Ташкенте: план на 25 млрд долларов

Узбекистан выходит на новый этап интеграции в международные рынки капитала. Президент подписал Конституционный закон «О Ташкентском международном финансовом центре», и теперь в столице будет сформирована специальная финансовая зона, основанная на принципах английского права.

Почему важен Ташкентский международный финансовый центр?

Ташкентский международный финансовый центр (ТМФЦ) — это масштабный проект, направленный на создание в стране финансовой инфраструктуры, соответствующей международным стандартам.

Его главная цель — создание понятной, надежной и конкурентоспособной среды для иностранных инвесторов. Иными словами, Узбекистан стремится стать не просто рынком, предлагающим инвестиционные возможности, а центром, где сосредоточены капитал, правовые гарантии и финансовые услуги.

Если этот проект будет реализован успешно, Ташкент может стать одним из крупнейших финансовых хабов в регионе.

Почему выбран английский закон?

Один из важнейших аспектов центра — наличие особого правового режима. На территории ТМФЦ предусмотрено применение принципов английского общего права и права справедливости (equity).

Это важный сигнал для международных инвесторов, так как английское право широко используется во многих крупных финансовых сделках, инвестиционных контрактах и трансграничных соглашениях.

Иными словами, инвестор заранее получает понятный ответ на вопрос: «По каким правилам я буду здесь работать?». Это важнейший фактор доверия для капитала.

Будут независимый суд и специальный регулятор

В структуре Ташкентского международного финансового центра планируется деятельность независимого финансового регулятора, Ташкентского международного коммерческого суда и современных механизмов разрешения споров.

Это послужит усилению правовых гарантий для инвесторов. Ведь для компаний, вкладывающих крупный капитал, важны не только налоговые льготы, но и то, какой суд будет рассматривать дело в случае возникновения спора.

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План инвестиций в 20–25 млрд долларов до 2030 года

Согласно расчетам, Ташкентский международный финансовый центр может привлечь дополнительные инвестиции в размере 20–25 миллиардов долларов до 2030 года.

Также ожидается, что проект придаст дополнительный импульс росту ВВП страны, создаст до 15 тысяч высококвалифицированных рабочих мест и послужит повышению квалификации 10 тысяч специалистов.

Эти цифры выглядят красиво на бумаге. Но главное испытание будет на практике: придет ли инвестор, поверит ли он в судебную систему, будет ли регулятор работать независимо и будет ли действительно создана комфортная среда для бизнеса?

Какие сферы будут охвачены?

ТМФЦ — это не только для банков. Он будет развиваться как широкая финансовая экосистема.

Ожидается, что центр охватит следующие направления:

• банковские и инвестиционные услуги;

• рынок капитала;

• страхование;

• исламские финансы;

• финтех;

• цифровые активы;

• управление активами;

• юридические и консалтинговые услуги.

Если эти направления будут сосредоточены в одном месте, в Ташкенте может усилиться приток не только денег, но и знаний, технологий и специалистов.

Какие льготы будут для иностранных инвесторов?

Для участников центра предусмотрены особые условия. В частности, льготы при привлечении иностранных специалистов, въездные визы сроком до 5 лет и возможность репатриации капитала или доходов, полученных от деятельности на территории центра, без ограничений.

Это очень важно для иностранного бизнеса. Ведь если инвестор не уверен, что сможет свободно распоряжаться вложенными деньгами, прибылью и капиталом, он не будет спешить с принятием серьезных решений.

Сигнал здесь ясен: Узбекистан не ограничивается призывами «приходите, инвестируйте», а выстраивает правовой формат, говоря: «правила работы будут такими».

Почему важен опыт ОАЭ и Казахстана?

Сообщается, что при создании Ташкентского международного финансового центра изучается опыт ОАЭ и Казахстана. И это не случайно.

Международный финансовый центр Дубая и Международный финансовый центр «Астана» являются примерами того, как работают подобные модели в регионе. В них ключевую роль играют особый правовой режим, отдельная судебная система и удобная финансовая инфраструктура для инвесторов.

Вопрос для Узбекистана заключается в следующем: сможет ли Ташкент не просто скопировать эту модель, а адаптировать ее к своей экономике и региональным возможностям?

Главная возможность и главный риск

Потенциал проекта огромен: оживление рынка капитала, привлечение международных инвесторов, повышение качества финансовых услуг и превращение Узбекистана в региональный финансовый центр.

Но есть и риски. Если особый режим останется только на бумаге, независимость регулятора будет недостаточной или инвесторы на практике столкнутся с бюрократией, достичь ожидаемого результата будет сложно.

То есть этот проект не терпит формата «громкое название дали, и хватит». Здесь решающую роль играют доверие, прозрачность и долгосрочная стабильность.

Новая экономическая страница для Ташкента

Ташкентский международный финансовый центр может стать одним из стратегических проектов для экономики Узбекистана. Он направлен на сближение страны с глобальными рынками капитала, создание нового правового поля для инвесторов и расширение экосистемы финансовых услуг.

Теперь главный вопрос один: превратится ли Ташкентский международный финансовый центр из большого плана на бумаге в настоящий магнит для инвестиций?

Ответ покажут практические результаты к 2030 году.