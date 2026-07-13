Переговоры между С7 и ОАК по самолетам Ту-214 продолжаются

·22·Технологии
Переговоры между С7 и ОАК по самолетам Ту-214 продолжаются

Сообщения о том, что переговоры между российской авиакомпанией С7 и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) по поставкам пассажирских самолетов Ту-214 зашли в тупик, были опровергнуты. Диалог между сторонами продолжается в активной фазе, и о расторжении контракта не может быть и речи. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу С7, перевозчик и производитель поддерживают ежедневную связь, и после подписания меморандума в феврале 2024 года был достигнут значительный прогресс по ряду ключевых направлений. В настоящее время специалисты заняты уточнением технических заданий на воздушные суда.

Технические характеристики и вопрос экипажа

Одним из ключевых пунктов переговоров является конфигурация кабины самолета. Для авиакомпании С7 приоритетной является модификация, управляемая экипажем из двух человек. Это соответствует современным авиационным стандартам и позволяет сократить эксплуатационные расходы.

Тем не менее, авиакомпания также рассматривает возможность приема первых самолетов с экипажем из трех человек (два пилота и бортинженер) при соблюдении определенных условий. Это может быть реализовано с целью ускорения производственного процесса и предотвращения задержек в обновлении парка.

В настоящее время проводится глубокий анализ не только технических параметров, но и финансовой модели эксплуатации самолетов, а также логистических процессов. Это стратегически важный проект для авиационной промышленности России, так как на фоне международных санкций потребность в отечественных лайнерах резко возросла.

Ранее в СМИ распространялась различная неофициальная информация о том, что условия сделки между С7 и ОАК пересматриваются или что сроки поставок сдвинуты на неопределенное время. Однако официальное заявление положило конец этим слухам.

Самолеты Ту-214 — это российские дальнемагистральные узкофюзеляжные лайнеры, которые рассматриваются как альтернатива зарубежным Boeing и Аирбус. Эти процессы представляют интерес и для авиарынка Узбекистана, поскольку безопасность региональных полетов и техническое обслуживание во многом зависят от состояния авиапарка в соседних странах.

S7ОАКTu-214АвиацияРоссия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В узбекском мессенджере Max появилась функция комментирования каналовВ узбекском мессенджере Max появилась функция комментирования каналовСегодня, 14:59Возможность на 6 млн долларов: масштабный конкурс для стартапов...Возможность на 6 млн долларов: масштабный конкурс для стартапов...Сегодня, 14:22Чип Apple М7 Ultra будет поддерживать рекордные 1,5 терабайта оперативной памятиЧип Apple М7 Ultra будет поддерживать рекордные 1,5 терабайта оперативной памятиСегодня, 13:58Apple начала работу над iPhone 20: юбилейный смартфон получит совершенно новый дизайнApple начала работу над iPhone 20: юбилейный смартфон получит совершенно новый дизайнСегодня, 13:25SpaceX намеренно сожжет спутники Starlink нового поколения в атмосфереSpaceX намеренно сожжет спутники Starlink нового поколения в атмосфереСегодня, 12:51SpaceX запустит центры обработки данных для ИИ в космосеSpaceX запустит центры обработки данных для ИИ в космосеСегодня, 12:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли