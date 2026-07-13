Переговоры между С7 и ОАК по самолетам Ту-214 продолжаются

Сообщения о том, что переговоры между российской авиакомпанией С7 и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) по поставкам пассажирских самолетов Ту-214 зашли в тупик, были опровергнуты. Диалог между сторонами продолжается в активной фазе, и о расторжении контракта не может быть и речи. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу С7, перевозчик и производитель поддерживают ежедневную связь, и после подписания меморандума в феврале 2024 года был достигнут значительный прогресс по ряду ключевых направлений. В настоящее время специалисты заняты уточнением технических заданий на воздушные суда.

Технические характеристики и вопрос экипажа

Одним из ключевых пунктов переговоров является конфигурация кабины самолета. Для авиакомпании С7 приоритетной является модификация, управляемая экипажем из двух человек. Это соответствует современным авиационным стандартам и позволяет сократить эксплуатационные расходы.

Тем не менее, авиакомпания также рассматривает возможность приема первых самолетов с экипажем из трех человек (два пилота и бортинженер) при соблюдении определенных условий. Это может быть реализовано с целью ускорения производственного процесса и предотвращения задержек в обновлении парка.

В настоящее время проводится глубокий анализ не только технических параметров, но и финансовой модели эксплуатации самолетов, а также логистических процессов. Это стратегически важный проект для авиационной промышленности России, так как на фоне международных санкций потребность в отечественных лайнерах резко возросла.

Ранее в СМИ распространялась различная неофициальная информация о том, что условия сделки между С7 и ОАК пересматриваются или что сроки поставок сдвинуты на неопределенное время. Однако официальное заявление положило конец этим слухам.

Самолеты Ту-214 — это российские дальнемагистральные узкофюзеляжные лайнеры, которые рассматриваются как альтернатива зарубежным Boeing и Аирбус. Эти процессы представляют интерес и для авиарынка Узбекистана, поскольку безопасность региональных полетов и техническое обслуживание во многом зависят от состояния авиапарка в соседних странах.