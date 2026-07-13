Джаррод Боуэн принял неожиданное решение: будут ли отклонены предложения «Ливерпуля» и «Астон Виллы»?

Капитан «Вест Хэма», покинувшего Английскую Премьер-лигу, Джаррод Боуэн близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Чемпионшипе. Вылет клуба из высшего дивизиона после 14-летнего перерыва породил множество слухов об уходе ключевых игроков. Однако, по словам тестя футболиста, известного актера Дэнни Дайера, Боуэн решил остаться преданным команде. Об этом сообщает Goal.com. сообщает издание.

Известно, что серьезный интерес к 29-летнему нападающему проявляли самые авторитетные клубы Англии, в частности «Ливерпуль» и «Астон Вилла». «Ливерпуль» рассматривал его как достойную замену Мохаммеду Салаху, а «Астон Вилла» планировала усилить состав после выхода в Лигу чемпионов. Согласно сообщению Goal.com, несмотря на эти предложения, футболист решил остаться в лондонском клубе.

Чувство верности и ответственности

Дэнни Дайер в интервью изданию талкСПОРТ во время одного из благотворительных мероприятий особо отметил характер Джаррода Боуэна. «Он очень преданный человек. Конечно, он заслуживает играть в Лиге чемпионов, но я не верю, что он куда-то уйдет. Он «зажжет» в Чемпионшипе, в этом можете не сомневаться», — подчеркнул Дайер.

Для болельщиков «Вест Хэма» эта новость стала настоящим подарком. После вылета команды в низший дивизион по окончании сезона Боуэн извинился перед фанатами, признавшись, что испытывает сильную боль и стыд. Очевидно, что футболист поставил перед собой цель искупить вину на поле и вернуть команду в элиту.

Стратегия руководства клуба

Руководство во главе с совладельцем «Вест Хэма» Даниэлем Кржетинским намерено сохранить костяк команды. Несмотря на то, что клуб продал Матеуса Фернандеса в «Тоттенхэм» за 85 миллионов фунтов, сохранение такой ключевой фигуры, как Боуэн, крайне важно для атмосферы в раздевалке. Участие Боуэна в рекламных роликах клуба к новому сезону также расценивается как намек на то, что он останется.

Действующий контракт Джаррода Боуэна с лондонским клубом рассчитан до 2030 года. Это дает клубу преимущество в трансферных переговорах. Если футболист сам не потребует трансфера, «Вест Хэм» не обязан его продавать. Пока нападающий выглядит морально готовым выступать в Чемпионшипе и вывести свою команду обратно в Премьер-лигу.

Эта трансферная новость интересна и для футбольных болельщиков, так как вылет такого богатого традициями клуба, как «Вест Хэм», в Чемпионшип и сохранение там своих звезд — редкое явление. Решение Боуэна доказывает, что в современном футболе верность клубу может стоять выше трансферных денег и престижных турниров.