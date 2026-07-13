Porsche прекращает производство легендарного кроссовера Macan

Немецкий бренд Porsche снимет с конвейера бензиновый кроссовер Macan, одну из своих самых продаваемых моделей, в конце июля текущего года. Это решение стало неожиданным поворотом в глобальной стратегии компании, удивив отрасль, поскольку до презентации нового поколения модели остается еще не менее двух лет. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Руководство компании признало, что неверно оценило спрос на этот СУВ, занимающий свое место на рынке уже 11 лет. Изначально в Porsche предполагали, что клиенты массово перейдут на новый электромобиль Macan Электрик. Однако изменение рыночных реалий и снижение интереса к электромобилям заставили пересмотреть планы.

Генеральный директор Volkswagen Груп Оливер Блуме в интервью изданию Франкфуртер Аллгемеине Зеитунг признал, что в отношении Porsche Macan была допущена ошибка. По его словам, планирование продукта основывалось на рыночных условиях того времени, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Показатели продаж за последние шесть месяцев подтверждают это: из 35 315 проданных моделей Macan 19 695 пришлись на бензиновые версии, а 15 620 — на электрические.

Рыночный пробел и новый план

С момента своего дебюта в 2014 году модель Macan играет решающую роль в расширении бренда Porsche. Вместе с Cayenne она повысила прибыльность и объемы продаж компании, обеспечив лидерство на рынках Европы, Северной Америки и Китая. Теперь снятие этой модели с производства создаст заметный пробел в линейке бренда.

По данным иксбт.ком, Porsche в настоящее время работает над бензиновым преемником, который тесно связан с новым Audi Q5 и разрабатывается под кодовым названием М1. Но до тех пор, пока новое поколение не будет готово, поклонникам бренда придется ждать. Это является стратегическим испытанием для компании в то время, когда спрос на автомобили сегмента СУВ премиум-класса остается высоким.

Причиной остановки производства стали и технические факторы. В соответствии с новым регламентом Европейского союза по кибербезопасности ГСР2, обновление устаревшей электронной архитектуры кроссовера Macan потребовало бы значительных инвестиций. Руководство Porsche посчитало эти расходы неоправданными и решило постепенно убрать модель с мирового рынка.

Тем не менее, Porsche приняла меры предосторожности, чтобы избежать резкого падения продаж на своем крупнейшем рынке — в США и других регионах. Компания планирует произвести дополнительное количество бензиновых моделей Macan до конца июля. Ожидается, что этих запасов хватит до презентации нового поколения, то есть до 2027 года.