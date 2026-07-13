Испытание для Флориана Вирца: сможет ли звезда «Ливерпуля» оправдать 116 миллионов фунтов

Флориан Вирц, один из рекордных трансферов «Ливерпуля», провел свой дебютный сезон в Англии значительно ниже ожиданий. Немецкий плеймейкер, перешедший в стан мерсисайдцев из леверкузенского «Байера» за 116 миллионов фунтов стерлингов, не смог проявить себя не только на клубном уровне, но и на чемпионате мира 2026 года. Теперь эксперты и болельщики ждут от молодой звезды резкого прогресса в предстоящем сезоне. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В интервью изданию GOAL бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи, рассуждая о ситуации Вирца, подчеркнул, что сезон 2026/27 станет для футболиста решающим. По мнению Мерфи, для игрока, купленного за столь огромную сумму, «минимальным требованием» является запись на свой счет как минимум 10 голов и 10 результативных передач. В противном случае его трансфер вполне может быть признан провальным.

Трансферное давление и процесс адаптации

Когда Флориан Вирц переходил в « Ливерпуль », он имел статус самого дорогого игрока в истории британского футбола. Хотя позже его одноклубник Александер Исак перехватил лидерство по этому показателю, давление на 23-летнего немецкого футболиста не уменьшилось. Крупные приобретения, сделанные в эпоху Арне Слота, в прошлом сезоне не смогли полностью оправдать себя.

Вирц, блиставший в немецкой Бундеслиге и признанный одним из самых талантливых полузащитников Европы, в Английской Премьер-лиге ограничился лишь 7 голами и 7 ассистами. Эти показатели совершенно не соответствуют его трансферной стоимости и потенциалу. По словам Мерфи, переходный период команды и трудности адаптации к новой среде негативно сказались на его игре.

Неудача на чемпионате мира и новый тренер

Неудачи Вирца не ограничились клубным уровнем. Выступая за сборную Германии на чемпионате мира 2026 года, футболист был вынужден покинуть турнир уже в 1/16 финала. Поражение в матче против Парагвая стало настоящим ударом для немецких болельщиков, и Вирц в этой встрече также не смог продемонстрировать свои лучшие качества.

Теперь «Ливерпуль» вступает в новую эру. Команда передана под руководство испанского специалиста Андони Ираолы. Ожидается, что в системе нового тренера Вирц будет выполнять роль основного плеймейкера. Мерфи подчеркивает, что оправданиям больше нет места: «Он показывал вспышки мастерства по ходу сезона, но этого недостаточно. Теперь он обязан показывать свою лучшую игру, потому что «Ливерпулю» нужны лидеры для побед».

В следующем сезоне мерсисайдцы нацелены на борьбу не только за чемпионство Англии, но и за высокие места в Лиге чемпионов. Для этого от таких дорогостоящих исполнителей, как Флориан Вирц, требуется игра, соответствующая их цене. Болельщики надеются, что в сезоне 2026/27 немецкий талант наконец станет настоящей «звездой «Ливерпуля».