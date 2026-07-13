Неожиданная ситуация на рынке недвижимости: цены на жилье в сумах снизились

·21·Экономика
Неожиданная ситуация на рынке недвижимости: цены на жилье в сумах снизились

На рынке недвижимости Узбекистана наблюдается своеобразный и интересный тренд: несмотря на то, что рост цен на жилье значительно замедлился, общая активность на рынке не снизилась. Центральный банк в своем «Обзоре финансовой стабильности» за 2025 год сообщил о фундаментальных изменениях на рынке недвижимости. Zamin.uz собрал самые важные цифры для тех, кто планирует покупку жилья и следит за рыночными тенденциями.

Цены в сумах снизились, а в долларах — стабильны

Согласно анализу Центрального банка, формирование цен на рынке недвижимости все больше опирается на реальные фундаментальные факторы. В результате, стремительного взлета цен, как в предыдущие годы, не наблюдается:

  • Рыночная цена в сумах: в годовом исчислении снизилась на 4,8 процента.

  • Цена в долларах США: в эквиваленте выросла всего на 1,5 процента.

Эта ситуация свидетельствует о том, что «пузырь» на рынке перестал раздуваться, и цены в определенном смысле возвращаются в свое реальное русло.

Продажи жилья выросли на 15 процентов: в чем секрет?

Интересно, что замедление роста цен не отпугнуло покупателей, а наоборот, активизировало их. Количество договоров купли-продажи жилья, оформленных в нотариальном порядке в течение года, выросло на 15 процентов и достигло 295,4 тысячи.

Регулятор объясняет этот феномен расширением финансовых возможностей населения и удобствами на рынке ипотечного кредитования:

  • Рост доходов: в 2025 году номинальная заработная плата в стране выросла на 19 процентов.

  • Условия ипотеки: улучшение условий ипотечного кредитования значительно упростило покупку жилья.

  • Покупательная способность: индекс доступности жилья для населения за год вырос со 115 до 126 процентов.

Положительный результат: благодаря улучшению покупательной способности, в 2025 году количество домохозяйств (семей), не имеющих собственного жилья, сократилось на 34,7 тысячи по сравнению с 2024 годом.

Главная сила, поддерживающая рынок — демография

Специалисты Центрального банка подчеркивают, что спрос на жилье нельзя оценивать только деньгами в кармане или ипотечными ставками. Самым большим фактором, обеспечивающим постоянное движение рынка, является демографический рост и создание новых семей.

Из-за высокого естественного спроса на жилье, несмотря на стабилизацию цен, резкого падения спроса на рынке недвижимости в ближайшее время не ожидается.

ЎзбекистонМарказий банкZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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