Чип Apple М7 Ultra будет поддерживать рекордные 1,5 терабайта оперативной памяти

Компания Apple продолжает работу над своими будущими мощнейшими процессорами. Согласно последним данным, ожидаемый чип М7 Ultra получит поддержку до 1,5 терабайта (TB) оперативной памяти. Это станет самым высоким показателем в истории Apple Силикон и важным шагом на пути к устранению ограничений памяти, с которыми компания сталкивалась с момента перехода на собственные чипы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как передает аналитик Bloomberg Марк Гурман, это нововведение выведет компьютеры Apple на уровень топовой конфигурации Mac Pro на базе Intel, выпущенного в 2019 году. Тогда устройства с процессорами Intel поддерживали 1,5 TB памяти, однако после перехода Apple на собственные чипы этот показатель значительно снизился. С выходом М7 Ultra компания стремится вновь занять лидирующие позиции на профессиональном рынке.

Технологические ограничения и новые возможности

Ключевая особенность чипов Apple Силикон заключается в том, что оперативная память интегрирована непосредственно в кристалл процессора. Хотя это повышает скорость обмена данными до беспрецедентного уровня, это также ограничивает объем памяти. Причина в том, что физический размер чипа позволяет разместить лишь определенное количество модулей памяти. Архитектура М7 Ultra призвана преодолеть этот барьер.

По имеющимся данным, новая модель Ultra будет поддерживать почти вдвое больше памяти, чем планировалось для М5 Ultra. Это открывает огромные возможности для профессиональных видеомонтажеров, специалистов по 3Д-рендерингу и инженеров, обучающих модели искусственного интеллекта (AI). Однако выход таких высокопроизводительных устройств на рынок зависит от ряда внешних факторов.

Рыночный дефицит и вопрос цены

Хотя Apple технически готова к поддержке 1,5 TB памяти, ситуация на рынке компонентов может повлиять на планы компании. В настоящее время в мире наблюдается дефицит микросхем памяти, что привело к росту их себестоимости. По этой причине решение о том, предложит ли Apple такой максимальный объем в конечном продукте, будет зависеть от ситуации в индустрии.

Напомним, что в начале текущего года Apple отказалась от конфигураций Mac Studio на базе М3 Ultra с объемом 512 GB и 256 GB. В настоящее время самая мощная модель Mac Studio ограничена 96 GB памяти, а недавно представленный чип М4 Max поддерживает до 128 GB. Ожидается, что М7 Ultra значительно превзойдет эти показатели.

Эта новость имеет большое значение и для профессиональных пользователей и ИТ-специалистов в Узбекистане. Несмотря на то, что чипы Apple Силикон являются лидерами по энергоэффективности, по объему памяти они уступали системам Intel и AMD. Поддержка 1,5 TB памяти сделает устройства Apple конкурентоспособными даже для самых сложных вычислительных задач.