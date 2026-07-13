P2P-спор продолжается: как ответил Налоговый комитет?

В Узбекистане дискуссия вокруг крупных денежных переводов между картами вышла на новый уровень. После критики со стороны Центрального банка Налоговый комитет разъяснил свою позицию по проекту решения о мониторинге P2P-переводов.

Что сказал Налоговый комитет?

Налоговый комитет заявил, что с уважением относится к позиции, выраженной Центральным банком по вопросу банковской тайны и конституционных прав граждан.

По мнению комитета, любой обмен информацией с банками должен осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства, на основе принципов сохранения банковской тайны, защиты персональных данных и обеспечения доверия граждан к банковской системе.

То есть в своем комментарии ведомство подчеркивает не жесткую позицию «контроль будет, и точка», а необходимость соблюдения закона, банковской тайны и общественного доверия.

Будут ли P2P-переводы облагаться налогом?

Один из самых важных комментариев Налогового комитета: P2P-переводы между физическими лицами сами по себе не являются объектом налогообложения.

Это означает, что сам факт перевода денег с карты на карту автоматически не оценивается как «доход» или «операция, подлежащая налогообложению».

Комитет также подчеркнул, что данная инициатива не означает полный и массовый мониторинг личных операций.

Почему Центральный банк выразил протест?

Ранее Центральный банк заявлял, что инициатива по предоставлению налоговым органам данных о крупных P2P-переводах может повлиять на банковскую тайну и конституционные права граждан.

Регулятор отметил, что такая мера может снизить доверие к банковской системе, побудить граждан вернуться к наличным расчетам и привести к росту теневой экономики.

В центре спора стоит один большой вопрос: бороться с теневой экономикой необходимо, но этот процесс не должен превращаться в чрезмерное вмешательство в личную финансовую жизнь обычных граждан.

Как объясняется цель проекта?

По данным Налогового комитета, основная цель обсуждаемого проекта заключается в формировании безопасных, четких и соответствующих международной практике механизмов обмена информацией между банками и налоговыми органами.

Иными словами, ведомство рассматривает это как создание правового и технического порядка для выявления случаев скрытого предпринимательства и уклонения от уплаты налогов.

Однако самый чувствительный момент для общественности остается неизменным: как этот механизм будет работать на практике и не возникнет ли у обычных людей ощущения, что «каждый мой крупный перевод под контролем»?

Что беспокоит общественность?

В ходе обсуждений граждане открыто высказывают несколько опасений.

Опасение Почему это важно? Банковская тайна личные финансовые данные должны оставаться под защитой Утечка данных риск возрастает, если большая база данных циркулирует между множеством ведомств Неверная интерпретация долг, свадьба, лечение или продажа имущества могут быть расценены как бизнес-доход Возврат к наличным при снижении доверия люди могут реже пользоваться картами Ощущение тотального контроля гражданин не должен чувствовать себя под постоянной проверкой

Именно поэтому тема P2P стала не просто техническим решением, а вопросом доверия в обществе.

Сбор предложений завершен

Налоговый комитет сообщил, что процесс сбора предложений по проекту решения завершен.

Ведомство заявило, что перед принятием окончательного решения изучит все высказанные предложения и возражения, включая позицию Центрального банка.

Это пока не означает, что проект принят в окончательном виде. Значит, вероятность изменений в документе сохраняется.

Главный вопрос — не потерять доверие

Налоговый комитет заявил, что сами P2P-переводы не будут облагаться налогом. Центральный банк, в свою очередь, настаивает на том, что банковская тайна и права граждан не должны нарушаться.

Теперь главная задача — найти правильный баланс между борьбой с теневой экономикой и финансовой неприкосновенностью граждан.

Потому что доверие к банковской системе строится не за один день. Но если подать неверный сигнал, люди могут быстро перейти в режим «отложи карту, наличные лучше».

Спор о P2P еще не окончен

Хотя ответ Налогового комитета несколько смягчил дискуссию, основные вопросы остаются открытыми. Как будет работать механизм? Какие данные будут передаваться? Как будут защищены граждане? Кто будет нести ответственность в случае ошибки?

Очевидно, что обсуждения вокруг этой темы будут продолжаться до тех пор, пока не будет принято окончательное решение.

Как вы считаете, нужен ли контроль над P2P-переводами или это будет чрезмерным вмешательством в банковскую тайну?