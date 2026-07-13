Apple начала работу над iPhone 20: юбилейный смартфон получит совершенно новый дизайн

·4·Технологии
Apple начала работу над iPhone 20: юбилейный смартфон получит совершенно новый дизайн

Стало известно, что корпорация Apple начала серьезную работу над своим юбилейным смартфоном — iPhone 20 (или iPhone КсКс). Несмотря на то, что до презентации этого устройства еще несколько лет, компания уже приступила к модернизации производственных линий. Об этом сообщил известный инсайдер Фикс Фокус Дигитал. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Согласно данным, в дизайне iPhone 20 ожидаются радикальные изменения. В частности, устройство может вернуться к полностью стеклянному корпусу. Ожидается, что титановые и металлические рамки, используемые в последних поколениях, будут заменены на специально обработанные стеклянные панели. Сообщается, что производственный процесс будет схож с технологией первого поколения iPhone Air, которая в свое время считалась революционной.

Революция в экране и системе ФакеИД

Одним из главных изменений новой модели станет дисплей. Предполагается, что iPhone 20 получит экран, изогнутый со всех четырех сторон. Это обеспечит более удобный хват и визуально безграничный вид смартфона. Также в этой модели может быть реализована технология, которую давно ждут фанаты Apple — полное размещение датчиков ФакеИД под экраном.

Если эта технология будет успешно внедрена, текущий вырез Dynamic Island значительно уменьшится. На экране останется лишь небольшое отверстие для фронтальной камеры, а все остальные сенсоры будут скрыты под дисплеем. Это выведет внешний вид устройств Apple на совершенно новый уровень.

Камера и качество изображения

Система камер смартфона также не осталась без внимания. В модели iPhone 20 планируется использование сенсоров ЛОФИК нового поколения. Эта технология служит для расширения динамического диапазона изображений. В результате появится возможность получать детализированные и качественные снимки даже в условиях экстремально высокого или низкого освещения.

Фикс Фокус Дигитал ранее уже точно предсказывал важные новости в мире технологий, включая информацию об iPhone SE4 и Huawei Покет 2. Инсайдер также отмечает, что в данный момент Apple приостановила работу над проектом складного iPhone, сосредоточив все внимание именно на юбилейной версии классических смартфонов.

Учитывая высокий спрос на продукцию Apple на рынке Узбекистана, крупные изменения, подобные iPhone 20, несомненно, вызовут большой интерес среди местных пользователей. Хотя на данный момент эта информация считается предварительной утечкой, изменения в производственной цепочке компании свидетельствуют о масштабности проекта.

AppleIPhone 20ТехнологияСмартфонГаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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