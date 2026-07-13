Возможность на 6 млн долларов: масштабный конкурс для стартапов...

В Узбекистане стартовал новый сезон для стартапов в сфере IT и искусственного интеллекта. С 1 июля открыт прием заявок на конкурсы Пресидент Теч Авард и Пресидент AI Авард — общий фонд финансирования достиг 6 миллионов долларов.

Два конкурса, одна большая цель

В этом году для стартапов одновременно открылись две крупные программы: Пресидент Теч Авард и Пресидент AI Авард.

Если Пресидент Теч Авард направлен на поддержку технологических стартапов, то Пресидент AI Авард предназначен для команд, создающих прикладные решения на основе искусственного интеллекта.

Основная цель — не ограничивать молодежь и программистов уровнем «просто попробуйте сделать проект», а вывести их на реальный рынок через гранты, инвестиции, менторство и акселерацию.

Пресидент Теч Авард: фонд в 5 миллионов долларов

Фонд Пресидент Теч Авард был увеличен до 5 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на развитие, масштабирование и вывод стартапов на рынок.

Конкурс охватывает несколько этапов и направлений:

Направление Для кого? Инкубация команды на стадии идеи или MVP Акселерация стартапы, готовые к росту Лучший стартап-проект проекты с потенциалом выхода на рынок и расширения

Круг тем также широк: ФинТеч, ЭдТеч, ХеалтТеч, ДипТеч, логистика, ГамеДев и другие технологические направления.

Здесь требуется не просто написать код, а создать продукт, вывести его на рынок и представить инвестору в понятном виде. То есть нужно перейти от стадии «есть идея» к стадии «бизнес работает».

Пресидент AI Авард: 1 миллион долларов для искусственного интеллекта

Вторая крупная программа — Пресидент AI Авард. Она предназначена для стартапов в области искусственного интеллекта, а общий инвестиционный фонд составляет 1 миллион долларов.

В конкурсе определены следующие основные направления:

• ИИ в государственном управлении;

• ИИ в промышленности и бизнесе;

• ИИ в медицине и здравоохранении;

• ИИ в образовании;

• ИИ в «зеленой» экономике и агротехнологиях.

Эти направления выбраны не случайно. Ведь именно в этих сферах искусственный интеллект позволяет экономить время, сокращать расходы, ускорять принятие решений и повышать качество услуг.

Кто может принять участие?

В конкурсе Пресидент AI Авард могут участвовать команды, состоящие от 3 до 8 человек. Участники должны быть старше 18 лет и иметь прикладной продукт или прототип, основанный на технологиях искусственного интеллекта.

В Пресидент Теч Авард командное участие также важно. В зависимости от направления, заявки могут подавать команды от 2 до 8 человек.

Эти конкурсы близки не к формату одиночки «я сам все сделаю», а к модели настоящей стартап-команды. Ведь для продукта, выходящего на рынок, нужны программист, дизайнер, маркетолог, продакт-менеджер и бизнес-мышление в одном флаконе.

Победителям дадут не только деньги

Самый важный аспект программ — наряду с финансированием предоставляются возможности менторства и акселерации.

Отобранные команды получат возможность работать с международными экспертами, менторами и инвесторами, совершенствовать свой продукт, определять бизнес-модель и выходить на следующий уровень.

Деньги здесь, безусловно, важны. Но для стартапа правильный ментор и верная рыночная стратегия порой ценнее гранта. Ведь 100 тысяч долларов легко потратить впустую, а превратить их в рост на 1 миллион долларов — это уже другой уровень.

Где принимаются заявки?

Заявки на участие в обоих конкурсах принимаются через портал авардс.гов.уз.

Прием заявок на Пресидент AI Авард открыт с 1 июля. В программе предусмотрены этапы отбора, оценки, объявления финалистов и награждения.

Самое важное для участников — не просто заполнить заявку, а четко показать, как продукт решает проблему, кому он нужен и как может вырасти на рынке.

Почему эти конкурсы важны?

В Узбекистане стартап-экосистема в последние годы быстро растет. Однако во многих проектах все еще существуют три проблемы: финансирование, опыт и выход на рынок.

Пресидент Теч Авард и Пресидент AI Авард пытаются закрыть именно этот пробел. Если конкурсы сработают правильно, в стране могут появиться новые технологические компании, рабочие места и ИТ-продукты, ориентированные на экспорт.

Особенно отдельная награда в сфере ИИ является важным сигналом для формирования экосистемы искусственного интеллекта в Узбекистане.

Время для стартапов пришло

Общий фонд в 6 миллионов долларов, менторство, акселерация и возможность выхода на инвесторов — это серьезный шанс для стартапов.

Теперь главный вопрос за самими командами: кто найдет реальную проблему, кто сделает рабочий продукт и кто сможет вывести свою идею на рынок?

В Узбекистане открылась большая дверь для ИИ и технологических стартапов. Интересно, кто первым ее переступит.