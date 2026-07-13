Возможность на 6 млн долларов: масштабный конкурс для стартапов...
В Узбекистане стартовал новый сезон для стартапов в сфере IT и искусственного интеллекта. С 1 июля открыт прием заявок на конкурсы Пресидент Теч Авард и Пресидент AI Авард — общий фонд финансирования достиг 6 миллионов долларов.
Два конкурса, одна большая цель
В этом году для стартапов одновременно открылись две крупные программы: Пресидент Теч Авард и Пресидент AI Авард.
Если Пресидент Теч Авард направлен на поддержку технологических стартапов, то Пресидент AI Авард предназначен для команд, создающих прикладные решения на основе искусственного интеллекта.
Основная цель — не ограничивать молодежь и программистов уровнем «просто попробуйте сделать проект», а вывести их на реальный рынок через гранты, инвестиции, менторство и акселерацию.
Пресидент Теч Авард: фонд в 5 миллионов долларов
Фонд Пресидент Теч Авард был увеличен до 5 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на развитие, масштабирование и вывод стартапов на рынок.
Конкурс охватывает несколько этапов и направлений:
Направление
Для кого?
Инкубация
команды на стадии идеи или MVP
Акселерация
стартапы, готовые к росту
Лучший стартап-проект
проекты с потенциалом выхода на рынок и расширения
Круг тем также широк: ФинТеч, ЭдТеч, ХеалтТеч, ДипТеч, логистика, ГамеДев и другие технологические направления.
Здесь требуется не просто написать код, а создать продукт, вывести его на рынок и представить инвестору в понятном виде. То есть нужно перейти от стадии «есть идея» к стадии «бизнес работает».
Пресидент AI Авард: 1 миллион долларов для искусственного интеллекта
Вторая крупная программа — Пресидент AI Авард. Она предназначена для стартапов в области искусственного интеллекта, а общий инвестиционный фонд составляет 1 миллион долларов.
В конкурсе определены следующие основные направления:
• ИИ в государственном управлении;
• ИИ в промышленности и бизнесе;
• ИИ в медицине и здравоохранении;
• ИИ в образовании;
• ИИ в «зеленой» экономике и агротехнологиях.
Эти направления выбраны не случайно. Ведь именно в этих сферах искусственный интеллект позволяет экономить время, сокращать расходы, ускорять принятие решений и повышать качество услуг.
Кто может принять участие?
В конкурсе Пресидент AI Авард могут участвовать команды, состоящие от 3 до 8 человек. Участники должны быть старше 18 лет и иметь прикладной продукт или прототип, основанный на технологиях искусственного интеллекта.
В Пресидент Теч Авард командное участие также важно. В зависимости от направления, заявки могут подавать команды от 2 до 8 человек.
Эти конкурсы близки не к формату одиночки «я сам все сделаю», а к модели настоящей стартап-команды. Ведь для продукта, выходящего на рынок, нужны программист, дизайнер, маркетолог, продакт-менеджер и бизнес-мышление в одном флаконе.
Победителям дадут не только деньги
Самый важный аспект программ — наряду с финансированием предоставляются возможности менторства и акселерации.
Отобранные команды получат возможность работать с международными экспертами, менторами и инвесторами, совершенствовать свой продукт, определять бизнес-модель и выходить на следующий уровень.
Деньги здесь, безусловно, важны. Но для стартапа правильный ментор и верная рыночная стратегия порой ценнее гранта. Ведь 100 тысяч долларов легко потратить впустую, а превратить их в рост на 1 миллион долларов — это уже другой уровень.
Где принимаются заявки?
Заявки на участие в обоих конкурсах принимаются через портал авардс.гов.уз.
Прием заявок на Пресидент AI Авард открыт с 1 июля. В программе предусмотрены этапы отбора, оценки, объявления финалистов и награждения.
Самое важное для участников — не просто заполнить заявку, а четко показать, как продукт решает проблему, кому он нужен и как может вырасти на рынке.
Почему эти конкурсы важны?
В Узбекистане стартап-экосистема в последние годы быстро растет. Однако во многих проектах все еще существуют три проблемы: финансирование, опыт и выход на рынок.
Пресидент Теч Авард и Пресидент AI Авард пытаются закрыть именно этот пробел. Если конкурсы сработают правильно, в стране могут появиться новые технологические компании, рабочие места и ИТ-продукты, ориентированные на экспорт.
Особенно отдельная награда в сфере ИИ является важным сигналом для формирования экосистемы искусственного интеллекта в Узбекистане.
Время для стартапов пришло
Общий фонд в 6 миллионов долларов, менторство, акселерация и возможность выхода на инвесторов — это серьезный шанс для стартапов.
Теперь главный вопрос за самими командами: кто найдет реальную проблему, кто сделает рабочий продукт и кто сможет вывести свою идею на рынок?
В Узбекистане открылась большая дверь для ИИ и технологических стартапов. Интересно, кто первым ее переступит.
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