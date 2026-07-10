На улицах Ташкента началось тестирование роботов-курьеров

В последние дни жители Ташкента все чаще встречают на тротуарах необычных роботов, передвигающихся без участия человека. Видео с этими автономными устройствами широко распространились в социальных сетях и вызвали большой интерес у пользователей.

Как выяснилось, это новые автономные роботы-курьеры компании Yandex Узбекистан, которые в настоящее время проходят тестирование на улицах столицы. Роботы передвигаются самостоятельно с помощью специального программного обеспечения и предназначены для доставки грузов по тротуарам.

По данным компании, в ближайшие дни эти высокотехнологичные роверы начнут доставлять заказы клиентам через сервис «Яндекс Лавка». Дата полноценного запуска проекта пока официально не объявлена.

Команда разработчиков сообщила, что в ближайшее время раскроет все подробности проекта. Если испытания пройдут успешно, Ташкент может стать одним из первых городов в Центральной Азии, где роботы-курьеры станут частью повседневной жизни.