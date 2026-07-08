Rossiyadagi yoqilg‘i muammosi Markaziy Osiyo aviatsiyasiga ham ta’sir qilmoqda

·38·Iqtisodiyot
Rossiyadagi yoqilg‘i muammosi Markaziy Osiyo aviatsiyasiga ham ta’sir qilmoqda

Rossiyada neftni qayta ishlash zavodlariga uyushtirilayotgan dron hujumlari aviayoqilg‘i bozoriga ham ta’sir ko‘rsata boshladi. Bu holat Markaziy Osiyoda aviakerosin taqchilligini kuchaytirib, narxlar oshishiga va ayrim aviakompaniyalar parvozlar sonini qayta ko‘rib chiqishiga sabab bo‘lmoqda, deb xabar beradi Uz24.uz.

Tahlillarga ko‘ra, Rossiyada aviakerosin ishlab chiqarish va yetkazib berishdagi uzilishlar mintaqada yillar davomida shakllangan logistika zanjirlarini izdan chiqargan.

Rossiya dunyodagi yirik neft ishlab chiqaruvchilardan biri hisoblansa-da, hozirgi sharoitda o‘zi uchun ham qo‘shimcha aviayoqilg‘i manbalarini izlashga majbur bo‘lmoqda. Xabarda ta’kidlanishicha, Moskva xalqaro sanksiyalar ta’sirini aylanib o‘tish orqali Osiyodan aviakerosin import qilish yo‘llarini ko‘rib chiqmoqda.

Bu vaziyat Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham yangi muammolarni keltirib chiqardi. Aviatsiya sohasida yoqilg‘i ta’minoti barqaror bo‘lmasa, reyslar jadvali, bilet narxlari va aviakompaniyalar xarajatlariga bosim ortadi.

Shu sabab mintaqadagi davlatlar va aviakompaniyalar aviayoqilg‘i bo‘yicha muqobil manbalarni izlashga kirishgan. Asosiy maqsad, parvozlar xavfsizligi va barqarorligini saqlab qolish, yoqilg‘i taqchilligi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan keskin ssenariylarning oldini olishdan iborat.

RossiyaMarkaziy OsiyoAviakerosinAviatsiyaNeft
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soliq ilovasidagi 1 foizlik keshbek taqdiri muhokama qilinmoqdaSoliq ilovasidagi 1 foizlik keshbek taqdiri muhokama qilinmoqdaBugun, 20:26Uzum Market yillik savdo hajmi 500 mln dollardan oshganini ma’lum qildiUzum Market yillik savdo hajmi 500 mln dollardan oshganini ma’lum qildiBugun, 19:259 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:07Yashirin iqtisodiyotga zarba: 2026 yil yakunigacha qanday tizim ishga tushadi?Yashirin iqtisodiyotga zarba: 2026 yil yakunigacha qanday tizim ishga tushadi?Bugun, 11:219 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda9 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 10:31O‘zbekiston gilos eksportidan 36,5 mln dollar oldiO‘zbekiston gilos eksportidan 36,5 mln dollar oldiKecha, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda