Samsung на пути к сокращению расходов: смартфоны Galaxy S27 могут перейти на сторонние чипы

·30·Технологии
Samsung на пути к сокращению расходов: смартфоны Galaxy S27 могут перейти на сторонние чипы

Ожидается, что южнокорейский технологический гигант Samsung внесет неожиданные стратегические изменения в свою будущую линейку флагманов Galaxy S27. Чтобы снизить себестоимость производства и сохранить высокую рентабельность, компания рассматривает возможность закупки важных компонентов для смартфонов у сторонних поставщиков. Этот шаг особенно важен на фоне резкого роста цен на комплектующие, вызванного развитием технологий AI. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным издания ЗДНет Кореа, Samsung планирует отказаться от использования фирменных контроллеров дисплея ДДИ (Дисплай Дривер ИК) в некоторых моделях серии Galaxy S27. Эти чипы отвечают за передачу изображения, яркость и точность цветопередачи на OLED и LCD панелях, а также напрямую влияют на энергоэффективность устройства. До настоящего времени компания поставляла эти компоненты из своего подразделения Samsung Сйстем ЛСИ.

Проблема себестоимости и влияние AI

Эксперты полагают, что такое решение обусловлено глобальным ростом цен на чипы памяти (DRAM, ХБМ и NAND). Из-за AI спрос на эти компоненты растет, что усиливает финансовое давление на производителей смартфонов. В целях оптимизации расходов Samsung может сосредоточиться на моделях Galaxy S27 и Galaxy S27+.

Предполагается, что более доступные модели серии будут оснащены сторонними контроллерами. При этом самые дорогие и престижные модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra, как ожидается, сохранят высокотехнологичные чипы собственного производства Samsung. Это может еще больше увеличить технический разрыв между флагманами.

Потенциальные партнеры и контроль качества

В настоящее время Samsung изучает предложения нескольких потенциальных поставщиков. В список кандидатов вошли следующие компании:

  • Анапасс (Южная Корея)
  • ДБ Глобал Чип (Южная Корея)
  • Воник Д2И (Южная Корея)
  • Новатек (Тайвань)
Специалисты компании планируют протестировать продукцию этих производителей на качество, производительность и энергоэффективность. Окончательное решение будет принято после анализа этих показателей. Стоит отметить, что чипы ДДИ играют важную роль в экономии заряда аккумулятора смартфона, поэтому Samsung стремится не навредить своей репутации использованием некачественных деталей.

Ранее Samsung также рассматривала возможность закупки ОЛЭД-панелей у китайской компании БОЭ для своих будущих флагманов. Однако позже от этой идеи отказались из-за несоответствия требованиям качества. Теперь компания пытается сохранить баланс, закупая на стороне не сами дисплеи, а микросхемы, управляющие ими. Подобные изменения могут помочь сделать цену конечного продукта более доступной для потребителей.

SamsungGalaxy S27ТехнологияСмартфонЧип
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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