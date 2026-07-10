Samsung на пути к сокращению расходов: смартфоны Galaxy S27 могут перейти на сторонние чипы
Ожидается, что южнокорейский технологический гигант Samsung внесет неожиданные стратегические изменения в свою будущую линейку флагманов Galaxy S27. Чтобы снизить себестоимость производства и сохранить высокую рентабельность, компания рассматривает возможность закупки важных компонентов для смартфонов у сторонних поставщиков. Этот шаг особенно важен на фоне резкого роста цен на комплектующие, вызванного развитием технологий AI. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Согласно данным издания ЗДНет Кореа, Samsung планирует отказаться от использования фирменных контроллеров дисплея ДДИ (Дисплай Дривер ИК) в некоторых моделях серии Galaxy S27. Эти чипы отвечают за передачу изображения, яркость и точность цветопередачи на OLED и LCD панелях, а также напрямую влияют на энергоэффективность устройства. До настоящего времени компания поставляла эти компоненты из своего подразделения Samsung Сйстем ЛСИ.
Проблема себестоимости и влияние AIЭксперты полагают, что такое решение обусловлено глобальным ростом цен на чипы памяти (DRAM, ХБМ и NAND). Из-за AI спрос на эти компоненты растет, что усиливает финансовое давление на производителей смартфонов. В целях оптимизации расходов Samsung может сосредоточиться на моделях Galaxy S27 и Galaxy S27+.
Предполагается, что более доступные модели серии будут оснащены сторонними контроллерами. При этом самые дорогие и престижные модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra, как ожидается, сохранят высокотехнологичные чипы собственного производства Samsung. Это может еще больше увеличить технический разрыв между флагманами.
Потенциальные партнеры и контроль качестваВ настоящее время Samsung изучает предложения нескольких потенциальных поставщиков. В список кандидатов вошли следующие компании:
- Анапасс (Южная Корея)
- ДБ Глобал Чип (Южная Корея)
- Воник Д2И (Южная Корея)
- Новатек (Тайвань)
Ранее Samsung также рассматривала возможность закупки ОЛЭД-панелей у китайской компании БОЭ для своих будущих флагманов. Однако позже от этой идеи отказались из-за несоответствия требованиям качества. Теперь компания пытается сохранить баланс, закупая на стороне не сами дисплеи, а микросхемы, управляющие ими. Подобные изменения могут помочь сделать цену конечного продукта более доступной для потребителей.
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