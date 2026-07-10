Европейский союз намерен оштрафовать Meta из-за Facebook и Instagram

·2·Технологии
Европейский союз намерен оштрафовать Meta из-за Facebook и Instagram

Европейская комиссия выдвинула серьезные обвинения против корпорации Meta, потребовав радикально изменить аддиктивные функции в социальных сетях Facebook и Instagram. В противном случае технологическому гиганту грозят крупные финансовые штрафы. Эти меры принимаются в рамках Закона о цифровых услугах (ДСА) Европейского союза. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Согласно выводам Еврокомиссии, Meta наносит вред здоровью людей, используя алгоритмы, предназначенные для того, чтобы удерживать пользователей на платформе как можно дольше. В частности, критике подверглись бесконечная прокрутка (инфините скролл), автоматическое воспроизведение видео (аутоплай), постоянные уведомления и система чрезмерно персонализированных рекомендаций. Отмечается, что эти функции переводят мозг пользователя в режим «автопилота», формируя привычку к принудительному и бесконтрольному использованию социальных сетей.

Психическое здоровье и защита несовершеннолетних

Проверки показали, что Meta недостаточно оценила риски, которые ее платформы представляют для физического и психического здоровья пользователей, особенно несовершеннолетних и уязвимых слоев населения. В обвинении Комиссии говорится, что компания проигнорировала доказательства того, сколько времени подростки проводят в Instagram и Facebook в ночное время. Было установлено, что такие форматы, как Рилс и Сториес, усиливают чувство зависимости у молодежи.

Согласно данным иксбт.ком, инструменты управления временем, внедренные Meta, были признаны неэффективными. Ограничения, включенные по умолчанию для подростков, легко обойти, и на практике они не приводят к значительному сокращению времени использования социальных сетей. По этой причине Европейский союз требует от компании отключить функции аутоплай и бесконечной прокрутки в основных настройках, а также внедрить алгоритмы, ориентированные не на интересы пользователя, а на его безопасность.

Финансовые последствия и глобальное давление

Если выводы Европейской комиссии будут подтверждены на финальной стадии, на компанию Meta может быть наложен штраф в размере до 6% от ее годового глобального оборота. Это означает миллиардные убытки. В настоящее время компании предоставлена возможность рассмотреть представленные доказательства и дать официальный ответ.

Стоит отметить, что это второе серьезное заключение Европейского союза в отношении Meta в текущем году. В апреле комиссия также обвинила компанию в неспособности ограничить доступ к платформе для детей младше 13 лет. Кроме того, Meta сталкивается с аналогичными обвинениями в США: четыре штата требуют от компании штраф в размере 1,4 триллиона долларов за пренебрежение безопасностью молодежи.

Эти вопросы актуальны и для пользователей из Узбекистана, поскольку Instagram и Facebook являются самыми популярными социальными сетями в нашей стране. Эти изменения в Европе в будущем могут привести к трансформации интерфейса и алгоритмов социальных сетей по всему миру, включая наш регион.

MetaFacebookInstagramЕвропа ИттифоқиТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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