«Голубиная почта» нашего времени: почему мессенджер Руст стал популярным

В эпоху цифровых технологий мгновенная передача данных стала нормой. Однако новое приложение Руст, созданное сотрудником Тикетмастер Логаном Мендельсоном, полностью отрицает это правило. В этом мессенджере сообщения доставляются виртуальными птицами, и, как и в реальной жизни, им требуются часы или даже дни, чтобы преодолеть определенное расстояние. Неожиданно концепция «медленного общения» вызвала большой интерес у интернет-пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Изначально приложение задумывалось как небольшой личный проект автора для общения с друзьями. Однако после того, как в сети Threads распространилась история о школьниках, переписывающихся через Руст на староанглийском языке, сервис обрел вирусную популярность. Всего за три дня число пользователей выросло с 10 тысяч до 100 тысяч, а через пять недель этот показатель превысил 300 тысяч человек.

Философия «медленной социальной сети»

Концепция Руст основана на термине «слов-киал», который призван избавить пользователей от постоянных уведомлений и давления необходимости мгновенного ответа. У каждого зарегистрированного пользователя есть четыре виртуальных помощника. Скорость доставки сообщения зависит от выбранного «курьера»: сокол считается самым быстрым, колибри движется немного медленнее. А для самых терпеливых пользователей доступны даже улитки и черепахи.

По мнению Мендельсона, такой подход заставляет людей подходить к переписке с большим вниманием и ответственностью. Для молодого поколения, уставшего от бесконечного потока сообщений в современных мессенджерах, это стало своеобразным источником ностальгии и спокойствия. В приложении также есть функция Пен Палс, позволяющая анонимно общаться со сверстниками.

Безопасность и возможности AI

Создатель уделил особое внимание вопросам безопасности. На данный момент функция отправки фотографий в приложении отключена — это будет действовать до тех пор, пока не будет создана надежная система модерации. Пользователи могут видеть только города проживания друг друга, что обеспечивает защиту персональных данных.

Логан Мендельсон признается, что без инструментов AI управлять таким масштабным проектом в одиночку было бы невозможно. Тем не менее, он подчеркивает, что самостоятельно принимает решения по стратегии развития платформы. Мессенджер Руст — это доказательство того, что в современном быстром мире люди все еще нуждаются в искреннем и неспешном общении.