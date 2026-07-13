Китай совершил революцию в космических технологиях: новый защитный слой выдерживает 2500 градусов

Китайские инженеры приблизились к решению одной из главных проблем на пути создания многоразовых ракет и космических аппаратов — экстремально высоких температур. Новый теплоизоляционный материал, разработанный компанией Лонгджиа Аероспаке, способен обеспечить целостность конструкции даже в экстремальных условиях, возникающих при повторном входе космического корабля в атмосферу. Ожидается, что это открытие ознаменует новую эру не только для космической программы Китая, но и для всей мировой аэрокосмической отрасли. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В настоящее время основная трудность при создании многоразовых ракет связана с защитой их внешней оболочки. Огромное тепло, возникающее в результате трения при прохождении через плотные слои атмосферы, способно расплавить обычные металлы за несколько секунд. По данным иксбт.ком, новые жесткие изоляционные плитки, созданные инженерами Лонгджиа Аероспаке, выдерживают температуру до 1500 °К. Самое удивительное заключается в том, что даже при воздействии открытого огня на одну сторону материала, его обратную сторону можно удерживать рукой.

Технологическое разнообразие и комплексная защита

Специалисты компании не ограничились одним типом материала, разработав комплексную систему защиты для аэрокосмической сферы, состоящую из 16 видов продукции. Эта система включает четыре основные категории:

Жесткие теплоизоляционные плитки;

Гибкие теплоизоляционные маты;

Легкие абляционные материалы;

Терморегулирующие слои на основе фазового перехода.

Этот комплекс продуктов способен стабильно работать в широком диапазоне температур от 700 °К до 2500 °К. Такой высокий показатель термостойкости критически важен не только для ракет-носителей, но и для коммерческих спутников, многоразовых космических кораблей и оборудования, предназначенного для исследования дальнего космоса.

Это достижение Китая занимает важное место в глобальной космической гонке. Ранее Китай успешно осуществил посадку первой ступени своей ракеты-носителя. Новая технология тепловой защиты сделает такие полеты еще более безопасными и дешевыми, так как расширяются возможности многократного использования частей ракеты без их замены после каждого полета.

Эксперты отмечают, что разработки Лонгджиа Аероспаке могут значительно снизить стоимость вывода грузов в космос. Если материалы не теряют своих свойств при температуре 2500 градусов, это в несколько раз продлит срок службы космических кораблей. Ожидается, что данная технология в ближайшем будущем будет применена в китайских миссиях на Луну и Марс, что откроет новые горизонты в исследовании космоса.