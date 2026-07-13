Китай совершил революцию в космических технологиях: новый защитный слой выдерживает 2500 градусов

·22·Технологии
Китай совершил революцию в космических технологиях: новый защитный слой выдерживает 2500 градусов

Китайские инженеры приблизились к решению одной из главных проблем на пути создания многоразовых ракет и космических аппаратов — экстремально высоких температур. Новый теплоизоляционный материал, разработанный компанией Лонгджиа Аероспаке, способен обеспечить целостность конструкции даже в экстремальных условиях, возникающих при повторном входе космического корабля в атмосферу. Ожидается, что это открытие ознаменует новую эру не только для космической программы Китая, но и для всей мировой аэрокосмической отрасли. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В настоящее время основная трудность при создании многоразовых ракет связана с защитой их внешней оболочки. Огромное тепло, возникающее в результате трения при прохождении через плотные слои атмосферы, способно расплавить обычные металлы за несколько секунд. По данным иксбт.ком, новые жесткие изоляционные плитки, созданные инженерами Лонгджиа Аероспаке, выдерживают температуру до 1500 °К. Самое удивительное заключается в том, что даже при воздействии открытого огня на одну сторону материала, его обратную сторону можно удерживать рукой.

Технологическое разнообразие и комплексная защита

Специалисты компании не ограничились одним типом материала, разработав комплексную систему защиты для аэрокосмической сферы, состоящую из 16 видов продукции. Эта система включает четыре основные категории:

  • Жесткие теплоизоляционные плитки;
  • Гибкие теплоизоляционные маты;
  • Легкие абляционные материалы;
  • Терморегулирующие слои на основе фазового перехода.
Этот комплекс продуктов способен стабильно работать в широком диапазоне температур от 700 °К до 2500 °К. Такой высокий показатель термостойкости критически важен не только для ракет-носителей, но и для коммерческих спутников, многоразовых космических кораблей и оборудования, предназначенного для исследования дальнего космоса.

Это достижение Китая занимает важное место в глобальной космической гонке. Ранее Китай успешно осуществил посадку первой ступени своей ракеты-носителя. Новая технология тепловой защиты сделает такие полеты еще более безопасными и дешевыми, так как расширяются возможности многократного использования частей ракеты без их замены после каждого полета.

Эксперты отмечают, что разработки Лонгджиа Аероспаке могут значительно снизить стоимость вывода грузов в космос. Если материалы не теряют своих свойств при температуре 2500 градусов, это в несколько раз продлит срок службы космических кораблей. Ожидается, что данная технология в ближайшем будущем будет применена в китайских миссиях на Луну и Марс, что откроет новые горизонты в исследовании космоса.

ХитойКоинотРакетаТехнологияЛонгжиа Аэроспасе
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Конфликт между Uber и Ваймо: борьба за будущее роботакси обостряетсяКонфликт между Uber и Ваймо: борьба за будущее роботакси обостряетсяСегодня, 17:55Европейский союз ввел санкции против холдинга VK и мессенджера MaxЕвропейский союз ввел санкции против холдинга VK и мессенджера MaxСегодня, 17:53Xiaomi представила умную чайную станцию Mijia Смарт Теа Бар ProXiaomi представила умную чайную станцию Mijia Смарт Теа Бар ProСегодня, 17:29В национальном мессенджере Max появилась возможность покупки авиабилетов АерофлотВ национальном мессенджере Max появилась возможность покупки авиабилетов АерофлотСегодня, 15:59SpaceX продемонстрировала обновленный механизм гигантских захватов для StarshipSpaceX продемонстрировала обновленный механизм гигантских захватов для StarshipСегодня, 15:28В узбекском мессенджере Max появилась функция комментирования каналовВ узбекском мессенджере Max появилась функция комментирования каналовСегодня, 14:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли