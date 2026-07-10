Дисней+ планирует внедрить бесплатную подписку

Компания Дисней, один из крупнейших медиагигантов в мире, рассматривает возможность запуска нового тарифного плана для своей стриминговой платформы Дисней+, который будет полностью бесплатным, но с поддержкой рекламы. Ожидается, что этот шаг станет стратегическим изменением для расширения аудитории платформы и повышения её конкурентоспособности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным издания Бусинесс Инсидер, директор по продуктам и технологиям Дисней Адам Смит недавно обсуждал этот вопрос на внутреннем совещании. Хотя точной информации о том, какие именно фильмы или сериалы будут доступны бесплатно и когда сервис официально запустится, пока нет, руководство компании проявляет серьезный интерес к модели бесплатного контента.

Конкуренция и рыночный спрос

Основной причиной такого решения Дисней+ называют желание конкурировать с бесплатными сервисами, такими как YouTube и Туби. В последнее время среди пользователей усиливается тенденция отказа от платных подписок в пользу платформ, предлагающих бесплатный контент в обмен на просмотр рекламы.

По данным аналитической компании Ниелсен, доля бесплатных стриминговых сервисов на рынке растет с каждым годом. Например, в США доля таких сервисов в общем времени просмотра, по прогнозам, вырастет с 12,7% в 2024 году до 18,7% к 2026 году. Это серьезный сигнал для сервисов, основанных на традиционной модели платной подписки.

Новая стратегия на рынке стриминга

В настоящее время крупные конкуренты, такие как Netflix и Amazon Prime, в основном полагаются на платные подписки. Однако такие платформы, как Apple TV+ и Парамунт+, уже предоставили возможность бесплатного просмотра первых серий некоторых проектов для незарегистрированных пользователей. Дисней+ планирует расширить эту модель, предоставляя часть своей библиотеки на постоянной бесплатной основе.

Для пользователей из Узбекистана эта новость также может быть значимой. В настоящее время стоимость многих международных стриминговых сервисов является довольно высокой для местного рынка. Внедрение бесплатной модели с поддержкой рекламы позволит качественному медиаконтенту охватить более широкую аудиторию.

Подводя итог, можно сказать, что Дисней+ через пересмотр своей ценовой политики стремится не только привлечь новых пользователей, но и обеспечить финансовую стабильность за счет доходов от рекламы. Если этот проект будет успешно реализован, эпоха бесплатного контента в мире стриминга, несомненно, выйдет на новый уровень.