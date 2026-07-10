Дисней+ планирует внедрить бесплатную подписку

·29·Технологии
Дисней+ планирует внедрить бесплатную подписку

Компания Дисней, один из крупнейших медиагигантов в мире, рассматривает возможность запуска нового тарифного плана для своей стриминговой платформы Дисней+, который будет полностью бесплатным, но с поддержкой рекламы. Ожидается, что этот шаг станет стратегическим изменением для расширения аудитории платформы и повышения её конкурентоспособности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным издания Бусинесс Инсидер, директор по продуктам и технологиям Дисней Адам Смит недавно обсуждал этот вопрос на внутреннем совещании. Хотя точной информации о том, какие именно фильмы или сериалы будут доступны бесплатно и когда сервис официально запустится, пока нет, руководство компании проявляет серьезный интерес к модели бесплатного контента.

Конкуренция и рыночный спрос

Основной причиной такого решения Дисней+ называют желание конкурировать с бесплатными сервисами, такими как YouTube и Туби. В последнее время среди пользователей усиливается тенденция отказа от платных подписок в пользу платформ, предлагающих бесплатный контент в обмен на просмотр рекламы.

По данным аналитической компании Ниелсен, доля бесплатных стриминговых сервисов на рынке растет с каждым годом. Например, в США доля таких сервисов в общем времени просмотра, по прогнозам, вырастет с 12,7% в 2024 году до 18,7% к 2026 году. Это серьезный сигнал для сервисов, основанных на традиционной модели платной подписки.

Новая стратегия на рынке стриминга

В настоящее время крупные конкуренты, такие как Netflix и Amazon Prime, в основном полагаются на платные подписки. Однако такие платформы, как Apple TV+ и Парамунт+, уже предоставили возможность бесплатного просмотра первых серий некоторых проектов для незарегистрированных пользователей. Дисней+ планирует расширить эту модель, предоставляя часть своей библиотеки на постоянной бесплатной основе.

Для пользователей из Узбекистана эта новость также может быть значимой. В настоящее время стоимость многих международных стриминговых сервисов является довольно высокой для местного рынка. Внедрение бесплатной модели с поддержкой рекламы позволит качественному медиаконтенту охватить более широкую аудиторию.

Подводя итог, можно сказать, что Дисней+ через пересмотр своей ценовой политики стремится не только привлечь новых пользователей, но и обеспечить финансовую стабильность за счет доходов от рекламы. Если этот проект будет успешно реализован, эпоха бесплатного контента в мире стриминга, несомненно, выйдет на новый уровень.

Disney+СтримингТехнологияКиноРеклама
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Китай догоняет Илона Маска в космической гонке: успешно испытана многоразовая ракетаКитай догоняет Илона Маска в космической гонке: успешно испытана многоразовая ракетаСегодня, 21:59Представлен Бигме Хибреак Дуал 2: инновационный смартфон с двумя экранами и частотой 80 HzПредставлен Бигме Хибреак Дуал 2: инновационный смартфон с двумя экранами и частотой 80 HzСегодня, 21:52Решение для тех, кто устал от смартфонов: компания Думб Ко представила «умные» кнопочные телефоныРешение для тех, кто устал от смартфонов: компания Думб Ко представила «умные» кнопочные телефоныСегодня, 21:28Geely представила самый быстрозаряжаемый аккумулятор в мире: ресурс 1 млн кмGeely представила самый быстрозаряжаемый аккумулятор в мире: ресурс 1 млн кмСегодня, 21:26Авиационная революция: Аирбус и МТУ начинают работу над водородным электрическим двигателемАвиационная революция: Аирбус и МТУ начинают работу над водородным электрическим двигателемСегодня, 20:27Новый лидер в гонке квантовых компьютеров: Оратомик привлекла 300 миллионов долларов инвестицийНовый лидер в гонке квантовых компьютеров: Оратомик привлекла 300 миллионов долларов инвестицийСегодня, 20:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке