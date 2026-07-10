Европа выступила против Instagram и Facebook: Meta грозит крупный штраф

Европейский союз пришел к выводу, что некоторые функции Instagram и Facebook могут приводить к зависимости пользователей от платформы. Согласно предварительной оценке Еврокомиссии, компания Meta недостаточно учла риски, особенно для подростков и уязвимых категорий пользователей.

Если по итогам расследования эти выводы подтвердятся, одной из крупнейших технологических компаний мира может грозить штраф в размере до 6 процентов от ее годового мирового оборота.

В чем Еврокомиссия обвинила Meta?

10 июля Европейская комиссия приняла предварительное решение, в котором признала компанию Meta виновной в нарушении Закона ЕС о цифровых услугах.

Комиссия заявила, что некоторые интерфейсные решения Facebook и Instagram способствуют удержанию пользователей на платформе в течение длительного времени, что может представлять угрозу для физического и психического здоровья.

Согласно расследованию, Meta недостаточно оценила эти риски, особенно для:

несовершеннолетних;

подростков;

уязвимых взрослых пользователей.

Какие функции вызвали возражения?

Основными механизмами, вызвавшими недовольство Еврокомиссии, являются:

алгоритм персонализированных рекомендаций;

автоматическое воспроизведение видео;

бесконечная прокрутка ленты (инфините скролл).

По мнению Комиссии, именно эти функции побуждают пользователей непрерывно просматривать новый контент и могут переводить их в «режим автопилота».

Также Европейский союз подчеркнул, что компания Meta не уделила должного внимания данным о времени, которое подростки проводят в Instagram и Facebook по ночам, а также влиянию таких форматов, как Рилс и Сториес, на чрезмерное использование платформ.

Родительский контроль также подвергся критике

Комиссия пришла к выводу, что предложенные Meta инструменты родительского контроля недостаточно эффективны.

В заявлении отмечается, что для правильного использования этих инструментов от родителей требуются достаточные технические знания и выделение дополнительного времени на их изучение. На практике это не всегда возможно.

Что теперь ждет Meta?

После объявления предварительного решения компании Meta будет предоставлена возможность ознакомиться с документами и дать письменный ответ на претензии Еврокомиссии.

Если по завершении расследования выводы Комиссии будут подтверждены, компании Meta может грозить штраф в размере до 6 процентов от ее годового мирового оборота.

Для справки: Европейский союз начал официальное расследование соблюдения компанией Meta Закона о цифровых услугах в мае 2024 года.