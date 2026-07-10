Объявлены стартовые составы на матч Испания — Бельгия

Стали известны стартовые составы команд перед очередным большим противостоянием в четвертьфинале ЧМ-2026. Испания и Бельгия выйдут на поле в своих сильнейших составах в борьбе за путевку в полуфинал.

В матче, который начнется в 23:59 по ташкентскому времени, болельщики станут свидетелями напряженной игры с участием таких звезд, как Ямаль, Де Брёйне, Родри, Куртуа и Доку.

Испания выбрала атакующий состав

В стартовом составе сборной Испании в линии атаки выступят Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль и Алекс Баэна.

Ожидается, что игру команды в центре будут контролировать Родри, Фабиан Руис и Дани Ольмо. В защите на поле выйдут Кубарси, Ляпорт и Кукурелья.

Бельгия полагается на Де Брёйне и Доку

В составе Бельгии основное внимание будет приковано к Кевину Де Брёйне и Жереми Доку. В атаке им помогут Шарль де Кетеларе и Леандро Троссар.

Ворота будет защищать опытный Тибо Куртуа.

ЧМ-2026. Четвертьфинал

Испания — Бельгия

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Руис, Ольмо, Баэна, Оярсабаль, Ямаль.

Бельгия: Куртуа, Кастань, Мехеле, Нгой, де Кёйпер, Раскин, Тилеманс, Де Брёйне, Доку, де Кетеларе, Троссар.

Кому достанется путевка в полуфинал?

В составе обеих команд есть футболисты, способные решить исход матча одним действием. Поэтому вполне естественно, что с первых минут встречи ожидается высокий темп и острая борьба.

Как вы думаете, какая команда выйдет в полуфинал в противостоянии Испании и Бельгии?