Суперкомпьютер выдал неожиданные цифры перед матчем Испания — Бельгия

Перед большим матчем четвертьфинала ЧМ-2026 между сборными Испании и Бельгии суперкомпьютер Opta опубликовал свой прогноз. Несмотря на то, что в расчетах одна команда представлена явным фаворитом, вероятность того, что встреча перейдет в дополнительное время, также оценивается довольно высоко.

Матч, который начнется в 23:59 по ташкентскому времени, пройдет за путевку в полуфинал.

Сколько шансов дали Испании?

Согласно расчетам Opta, вероятность победы сборной Испании в основное время составляет 58,3 процента.

Этот результат сделал Испанию главным фаворитом встречи. Суперкомпьютер пришел к такому выводу, учитывая состав команды, последние результаты и игровые показатели.

Шансы Бельгии оценены ниже

Вероятность победы Бельгии в течение 90 минут оценивается в 19,1 процента.

Тем не менее, в составе бельгийцев есть футболисты, способные решить исход игры в одном эпизоде. Поэтому, даже если цифры указывают на Испанию как на фаворита, борьба на поле может сложиться совершенно иначе.

Игра может перейти в дополнительное время

Opta оценила вероятность того, что основное время матча завершится вничью, в 22,6 процента.

В этом случае победитель определится в дополнительных таймах или серии пенальти.

Прогноз Opta

Победа Испании — 58,3 процента;

Победа Бельгии — 19,1 процента;

Ничья и дополнительное время — 22,6 процента.

Матч Испания — Бельгия начнется в 23:59 по ташкентскому времени. Как вы думаете, оправдает ли себя прогноз суперкомпьютера?