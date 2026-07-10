«Барселона» приобретает футболиста стоимостью 40 миллионов по более низкой цене

·89·Спорт
«Барселона» приобретает футболиста стоимостью 40 миллионов по более низкой цене

«Барселона» близка к еще одной крупной сделке на трансферном рынке. Сообщается, что каталонский клуб достиг договоренности о переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми.

Несмотря на то, что рыночная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро, «Барселона» может заполучить его по значительно более низкой цене.

Во сколько обойдется трансфер?

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Барселона» заплатит за трансфер Карима Адейеми 22 миллиона евро.

Сделка также предусматривает выплату еще 7 миллионов евро в качестве различных бонусов. Таким образом, общая стоимость трансфера при выполнении условий может достичь 29 миллионов евро.

Планируется, что с 24-летним футболистом будет подписан контракт сроком на 5 лет.

Почему «Барселона» выбрала Адейеми?

Карим Адейеми отличается высокой скоростью, способностью действовать на нескольких позициях в атаке и умением вскрывать оборону соперника.

Он может играть как на позиции центрального нападающего, так и на флангах. Это позволит тренерскому штабу «Барселоны» использовать различные тактические схемы в линии атаки.

Каких результатов он добился в прошлом сезоне?

Адейеми присоединился к дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года.

В прошлом сезоне во всех турнирах он:

  • провел 39 матчей;

  • забил 10 голов;

  • отдал 6 голевых передач.

Портал Трансфермаркт оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Выгодная ли это сделка для каталонцев?

Если трансфер состоится за 22 миллиона евро плюс бонусы, «Барселона» получит молодого нападающего с гораздо более высокой рыночной стоимостью по относительно выгодной цене.

Теперь ожидается официальное объявление о сделке и прохождение футболистом медицинского осмотра.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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