SK Hynix привлекла 26,5 миллиарда долларов в ходе крупнейшего иностранного IPO в истории США

·2·Технологии
SK Hynix привлекла 26,5 миллиарда долларов в ходе крупнейшего иностранного IPO в истории США

Южнокорейский гигант по производству полупроводников SK Hynix привлек 26,5 миллиарда долларов в ходе своего дебюта на фондовом рынке США. Этот показатель стал крупнейшим IPO (первичным публичным размещением акций) иностранной компании в истории американских бирж, побив рекорд Alibaba 2014 года (25 миллиардов долларов). Этот успех в очередной раз доказал, насколько высок глобальный интерес к технологиям искусственного интеллекта (AI). Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает об этом.

Когда компания размещала свои акции на бирже Nasdaq, спрос среди инвесторов превысил предложение в семь раз. Несмотря на то, что SK Hynix предложила свои бумаги с премией в 2,7 процента к средней цене на бирже в Сеуле, с началом торгов цена акций выросла еще на 14 процентов. Эта ситуация показывает, что компания смогла обойти феномен «корейского дисконта» — недооценки акций из-за геополитических рисков и особенностей системы управления, характерной для корейских компаний.

Искусственный интеллект и фактор NVIDIA

Основная причина успеха SK Hynix заключается в ее лидерстве в производстве памяти с высокой пропускной способностью (HBM), которая критически важна для чипов искусственного интеллекта. В настоящее время компания NVIDIA полагается именно на продукцию SK Hynix для своих графических процессоров (GPU). С ростом спроса на AI-системы по всему миру потребность в этих чипах памяти также резко возрастает.

По данным ixbt.com, привлеченные огромные средства будут направлены на три основных направления: строительство нового завода в Южной Корее, создание предприятия по корпусированию чипов, а также закупку EUV-сканеров, позволяющих создавать самые современные полупроводники. Ожидается, что эти инвестиции еще больше укрепят позиции компании в технологической гонке.

Стратегический запрос США: новые заводы

На фоне выхода SK Hynix на рынок США активизировалась и администрация Вашингтона. Министр торговли США Howard Lutnick на встрече с представителями полупроводниковой индустрии призвал южнокорейские компании строить новые заводы на территории Америки. В настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры с Samsung и SK Hynix.

Правительство США, наряду с поддержкой местных производителей, таких как Micron, стремится перенести производственные мощности иностранных гигантов в свою страну. Для справки, компания Micron уже объявила, что инвестирует 250 миллиардов долларов в строительство новых заводов в США и создаст более 90 тысяч рабочих мест.

Для узбекистанских любителей технологий и инвесторов эта новость свидетельствует об изменении баланса сил на мировом рынке полупроводников. Активность таких брендов, как SK Hynix и Samsung на рынке США, может в будущем напрямую повлиять на стоимость и доступность гаджетов и серверного оборудования.

СК ҲйнихIPOЯримўтказгичларСунъий ИнтеллектNVIDIA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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