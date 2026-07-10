Испания и Бельгия объявили стартовые составы перед четвертьфиналом

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Испании и Бельгии. Матч начнется завтра в 00:00 по ташкентскому времени на стадионе в Инглвуде, Лос-Анджелес. На скриншоте представлены стартовые составы обеих команд, информация о запасных игроках и тренерах не отображена.

Испания начнет игру по схеме 4-2-3-1. Ворота будет защищать Унаи Симон. В линии обороны выступят Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт и Марк Кукурелья. В центре полузащиты расположились Родри и Фабиан Руис.

В атакующей линии на поле выйдут Ламин Ямаль, Дани Ольмо и Алекс Баэна. На острие атаки сыграет Микель Оярсабаль.

Бельгия также выбрала схему 4-2-3-1. В воротах — Тибо Куртуа. В защите сыграют Максим Де Кёйпер, Брэндон Мехеле, Натан Нгой и Тимоти Кастань. В полузащите расположились Юри Тилеманс и Ноа Раскин.

В атакующей группе будут действовать Леандро Троссард, Кевин Де Брёйне и Жереми Доку. На позиции центрального нападающего заявлен Шарль Де Кетеларе.