Испания и Бельгия объявили стартовые составы перед четвертьфиналом

·45·Спорт
Испания и Бельгия объявили стартовые составы перед четвертьфиналом

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Испании и Бельгии. Матч начнется завтра в 00:00 по ташкентскому времени на стадионе в Инглвуде, Лос-Анджелес. На скриншоте представлены стартовые составы обеих команд, информация о запасных игроках и тренерах не отображена.

Испания начнет игру по схеме 4-2-3-1. Ворота будет защищать Унаи Симон. В линии обороны выступят Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт и Марк Кукурелья. В центре полузащиты расположились Родри и Фабиан Руис.

В атакующей линии на поле выйдут Ламин Ямаль, Дани Ольмо и Алекс Баэна. На острие атаки сыграет Микель Оярсабаль.

Бельгия также выбрала схему 4-2-3-1. В воротах — Тибо Куртуа. В защите сыграют Максим Де Кёйпер, Брэндон Мехеле, Натан Нгой и Тимоти Кастань. В полузащите расположились Юри Тилеманс и Ноа Раскин.

В атакующей группе будут действовать Леандро Троссард, Кевин Де Брёйне и Жереми Доку. На позиции центрального нападающего заявлен Шарль Де Кетеларе.

ИспанияБельгияУнай СимонТибо КуртуаКевин Де БрюйнеЛамин Ямаль
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Барселона» приобретает футболиста стоимостью 40 миллионов по более низкой цене«Барселона» приобретает футболиста стоимостью 40 миллионов по более низкой ценеВчера, 23:26Суперкомпьютер выдал неожиданные цифры перед матчем Испания — БельгияСуперкомпьютер выдал неожиданные цифры перед матчем Испания — БельгияВчера, 23:21Объявлены стартовые составы на матч Испания — БельгияОбъявлены стартовые составы на матч Испания — БельгияВчера, 23:18Следите за подробностями четвертьфинала Испания — Бельгия вместе с намиСледите за подробностями четвертьфинала Испания — Бельгия вместе с намиВчера, 23:13Сандро Тонали перешел в «Тоттенхэм» за 100 миллионов фунтов: лондонский фактор и новый проектСандро Тонали перешел в «Тоттенхэм» за 100 миллионов фунтов: лондонский фактор и новый проектВчера, 22:15Женская команда «Манчестер Сити» подписала защитницу «Челси» Нив ЧарльзЖенская команда «Манчестер Сити» подписала защитницу «Челси» Нив ЧарльзВчера, 21:17
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану