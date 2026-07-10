В Ташкенте откроется новая высшая школа: выпускники получат два диплома

·36·Узбекистан
В Ташкенте откроется новая высшая школа: выпускники получат два диплома

В системе высшего образования Узбекистана может быть внедрена новая модель, позволяющая студентам одновременно обучаться по программам нескольких зарубежных университетов. В рамках проекта, представленного президенту Шавкату Мирзиёеву, выпускники также получат зарубежный диплом, признаваемый в Узбекистане.

10 июля глава государства ознакомился с предложениями, направленными на внедрение программ среднего специального, профессионального и высшего образования на основе международных стандартов, а также на расширение академического сотрудничества с престижными зарубежными университетами.

В чем проблема действующих совместных программ?

На презентации было отмечено, что в настоящее время в ряде вузов Узбекистана действуют совместные образовательные программы с зарубежными университетами.

Однако такие программы в основном организованы между двумя высшими учебными заведениями. По этой причине возможности студентов в свободном выборе направления обучения, университета и академической среды ограничены.

В международной практике интегрированные образовательные программы позволяют студенту во время обучения получать знания в нескольких университетах.

Благодаря этому студент:

  • знакомится с академической средой в разных странах;

  • пользуется программами нескольких университетов;

  • получает знания на основе международных образовательных стандартов;

  • приобретает опыт работы с зарубежными специалистами.

Где будет создана новая высшая школа?

На презентации было предложено создать Высшую школу интегрированных программ при Ташкентском архитектурно-строительном университете.

На начальном этапе учебный процесс планируется организовать на основе программ следующих университетов Великобритании:

  • Нортумбрийский университет;

  • Хартфордширский университет.

На следующем этапе предусмотрена адаптация программ к академическим требованиям таких престижных мировых вузов, как Сапиенца, Саутгемптонский и Университет Глазго.

Какой диплом получат выпускники?

Новой высшей школе планируется предоставить академическую, финансовую и организационную независимость.

Ее деятельность будет контролироваться наблюдательным советом, состоящим из представителей государственных органов, зарубежных вузов-партнеров и крупных компаний.

Одним из важнейших аспектов является то, что выпускникам будет выдаваться диплом зарубежного вуза-партнера, официально признаваемый в Узбекистане, а также диплом Высшей школы интегрированных программ.

Ожидается, что это повысит конкурентоспособность молодежи не только на местном, но и на международном рынке труда.

Новый этап на основе британских стандартов

В рамках проекта в высшей школе и партнерских образовательных учреждениях планируется внедрение образовательных программ до 8-го уровня в соответствии с британскими стандартами.

Также будут организованы специальные курсы повышения квалификации для руководящих кадров.

В них основное внимание будет уделено следующим направлениям:

  • стратегическое мышление;

  • лидерство;

  • цифровое управление;

  • принятие решений;

  • управление, ориентированное на результат.

Внедрение новой системы позволит студентам освоить опыт нескольких международных университетов в рамках одной образовательной программы.

ЎзбекистонШавкат МирзиёевТошкентНортумбрия УниверситетиХартфордшир Университети
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