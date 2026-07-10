В Ташкенте откроется новая высшая школа: выпускники получат два диплома
В системе высшего образования Узбекистана может быть внедрена новая модель, позволяющая студентам одновременно обучаться по программам нескольких зарубежных университетов. В рамках проекта, представленного президенту Шавкату Мирзиёеву, выпускники также получат зарубежный диплом, признаваемый в Узбекистане.
10 июля глава государства ознакомился с предложениями, направленными на внедрение программ среднего специального, профессионального и высшего образования на основе международных стандартов, а также на расширение академического сотрудничества с престижными зарубежными университетами.
В чем проблема действующих совместных программ?
На презентации было отмечено, что в настоящее время в ряде вузов Узбекистана действуют совместные образовательные программы с зарубежными университетами.
Однако такие программы в основном организованы между двумя высшими учебными заведениями. По этой причине возможности студентов в свободном выборе направления обучения, университета и академической среды ограничены.
В международной практике интегрированные образовательные программы позволяют студенту во время обучения получать знания в нескольких университетах.
Благодаря этому студент:
знакомится с академической средой в разных странах;
пользуется программами нескольких университетов;
получает знания на основе международных образовательных стандартов;
приобретает опыт работы с зарубежными специалистами.
Где будет создана новая высшая школа?
На презентации было предложено создать Высшую школу интегрированных программ при Ташкентском архитектурно-строительном университете.
На начальном этапе учебный процесс планируется организовать на основе программ следующих университетов Великобритании:
Нортумбрийский университет;
Хартфордширский университет.
На следующем этапе предусмотрена адаптация программ к академическим требованиям таких престижных мировых вузов, как Сапиенца, Саутгемптонский и Университет Глазго.
Какой диплом получат выпускники?
Новой высшей школе планируется предоставить академическую, финансовую и организационную независимость.
Ее деятельность будет контролироваться наблюдательным советом, состоящим из представителей государственных органов, зарубежных вузов-партнеров и крупных компаний.
Одним из важнейших аспектов является то, что выпускникам будет выдаваться диплом зарубежного вуза-партнера, официально признаваемый в Узбекистане, а также диплом Высшей школы интегрированных программ.
Ожидается, что это повысит конкурентоспособность молодежи не только на местном, но и на международном рынке труда.
Новый этап на основе британских стандартов
В рамках проекта в высшей школе и партнерских образовательных учреждениях планируется внедрение образовательных программ до 8-го уровня в соответствии с британскими стандартами.
Также будут организованы специальные курсы повышения квалификации для руководящих кадров.
В них основное внимание будет уделено следующим направлениям:
стратегическое мышление;
лидерство;
цифровое управление;
принятие решений;
управление, ориентированное на результат.
Внедрение новой системы позволит студентам освоить опыт нескольких международных университетов в рамках одной образовательной программы.
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