Следите за подробностями четвертьфинала Испания — Бельгия вместе с нами

·60·Спорт
Следите за подробностями четвертьфинала Испания — Бельгия вместе с нами

На нашем сайте будет организована текстовая трансляция матча между сборными Испании и Бельгии в рамках четвертьфинала чемпионата мира.

Игра пройдет на стадионе «Инглвуд» в Лос-Анджелесе. Встреча начнется в 00:00 по времени Узбекистана. В ходе трансляции будут регулярно освещаться ключевые события, опасные моменты, голы, желтые и красные карточки, замены и статистические изменения.

Ожидается, что в стартовом составе Испании на поле выйдут Унай Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Алекс Баэна и Микель Оярсабаль.

В составе Бельгии в основной состав вошли Тибо Куртуа, Максим Де Кёйпер, Брэндон Мехеле, Натан Нгой, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Ноа Раскин, Леандро Троссард, Кевин Де Брёйне, Жереми Доку и Шарль Де Кетеларе.

Благодаря текстовой трансляции можно будет следить за развитием событий в матче в режиме реального времени.

Прямая трансляция LIVE
18
Игрок сборной Бельгии Максим Де Кёйпер нарушил правила, и главный судья Майкл Оливер назначил штрафной удар.
15
Шарль Де Кетеларе нанес мощный удар, но мяч попал в защитников, и опасность была устранена.
13
Алекс Баэна принял мяч за пределами штрафной и пробил по воротам, но защитник мастерски заблокировал удар.
13
Один из бельгийских игроков, похоже, сыграл рукой в штрафной, но главный арбитр показал продолжать игру.
11
Родри пробил с подбора из-за пределов штрафной, но защитники заблокировали удар.
10
Сборная Испании пытается вскрыть оборону соперника короткими пасами и игрой один в один, стремясь организовать быструю атаку.
9
Майкл Оливер остановил игру из-за фола Леандро Троссарда. Сборная Испании исполнит штрафной удар.
4
Фабиан Руис сделал передачу в штрафную площадь Испании, но защитники легко выбили мяч.
3
Алекс Баэна оказался за спинами защитников сборной Испании, но боковой судья зафиксировал офсайд, и главный арбитр остановил игру.
2🟨
Николас Раскин (Бельгия) получил желтую карточку от арбитра Майкла Оливера за удар по ногам соперника вместо игры в мяч.
1
Матч между сборными Испании и Бельгии начался.
00:00
Матч начался, сборная Бельгии разыграла мяч с центра поля.
23:34
Главным арбитром на этот матч назначен Майкл Оливер.
23:34
Перед началом матча вы можете ознакомиться с составами команд.
23:34
Добро пожаловать на матч между сборными Испании и Бельгии! Мы будем освещать все важные события встречи в режиме онлайн. Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время.
23:16
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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