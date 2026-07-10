В Китае создали ядерную батарею нового поколения со сроком службы 5730 лет

Китайские ученые представили компактную ядерную батарею нового поколения на основе изотопа углерод-14, которая обещает совершить прорыв в энергетике. Устройство обладает сроком службы в несколько тысяч лет и может произвести революцию в сферах, где техническое обслуживание невозможно в течение длительного времени. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Система, разработанная исследователями из Северо-Западного политехнического университета совместно с компанией Гансу Жулонг Течнологй, получила название Кианджиюан Тианшу. По данным иксбт.ком, новая разработка отличается от предыдущих проектов команды большей мощностью, компактностью и тем, что она полностью создана на собственной технологической базе Китая.

Принцип работы и преимущества технологии

В основе работы батареи лежат радиоактивный изотоп углерод-14 и полупроводник из карбида кремния (СиК). В отличие от традиционных радиоизотопных генераторов, эта технология не преобразует тепло в электричество. Вместо этого энергия бета-излучения напрямую трансформируется в электрический ток. Разработчики сравнивают этот процесс с солнечными панелями: только здесь вместо фотонов света электроны, образующиеся при распаде углерода-14, создают постоянный ток в слое полупроводника.

Технические характеристики устройства подтверждают его уникальность. Объем батареи составляет всего 16,8 кубических сантиметров. Она обеспечивает напряжение 2,06 В и силу тока 0,713 мкА, выдавая максимальную мощность 1,13 мкВт. Хотя этого недостаточно для зарядки смартфонов, устройство идеально подходит для специальных датчиков, которые должны непрерывно работать десятилетиями.

Области применения и перспективы

Период полураспада изотопа углерод-14 составляет около 5730 лет. Это означает, что такие источники энергии обладают потенциалом для стабильной работы в течение нескольких веков. Ученые планируют применять эту технологию в следующих направлениях:

Космические аппараты и спутники;

Автономные датчики и оборудование для научных исследований;

Медицинские имплантаты (например, кардиостимуляторы);

Системы промышленного мониторинга;

Устройства в отдаленных районах, где обслуживание невозможно.

Радиоизотопные источники энергии не являются новинкой в освоении космоса. Например, NASA использовало подобные системы в своих аппаратах Voyager и марсоходе Curiosity. Также ядерные батареи применялись в китайских лунных миссиях Чангʻе-3 и Чангʻе-4. Однако проект Кианджиюан Тианшу открывает новую страницу в популяризации этой технологии благодаря своей сверхкомпактности и ориентации на малую электронику.

По мнению экспертов, такие батареи в будущем могут стать основным источником питания для «умных» систем, работающих без вмешательства человека, и долгосрочных научных миссий. Это позволит обеспечить энергетическую независимость и значительно сократить расходы на техническое обслуживание.