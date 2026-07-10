«Если со мной что-то случится...»: Трамп рассказал о секретном указании по Ирану

Президент США Дональд Трамп вновь сделал резкое заявление о вероятности покушения на него со стороны Ирана. По его словам, оставлено предварительное указание о том, что в случае его гибели Вашингтон нанесет по Ирану беспрецедентный в истории военный удар.

Это заявление прозвучало на фоне дальнейшего обострения отношений между США и Ираном и вызвало широкие дискуссии на международной арене.

Трамп: «Бомбардируйте так, как никогда раньше»

В интервью изданию Нью-Йорк Пост Дональд Трамп заявил, что считает себя одной из главных целей Ирана.

По его словам, дано указание дать ответ беспрецедентной силы в случае, если с ним что-то произойдет.

Трамп также подчеркнул, что дело не в новом плане покушения со стороны Ирана, а в том, что желание Тегерана уничтожить его известно уже много лет.

Почему Трамп считает себя целью?

Как пишет издание, Иран занимает жесткую позицию в отношении Трампа после того, как в 2020 году в результате удара США погиб генерал Касем Сулеймани.

Отмечается, что с тех пор спецслужбы США усилили охрану президента, а потенциальные угрозы неоднократно проверялись.

В июле 2024 года во время покушения на предвыборном митинге в штате Пенсильвания пуля задела ухо Трампа. Согласно официальным данным, связь этого инцидента с Ираном не была подтверждена.

Напряженность возросла

В последние дни отношения между США и Ираном еще больше обострились.

По сообщениям, на церемонии похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи некоторые протестующие держали плакаты с призывами против Трампа.

В то же время, как сообщает Те Нью-Йорк Тимес, по возвращении с саммита НАТО Трамп вместо нового самолета, подаренного Катаром, воспользовался старым бортом Air Форке Оне. Издание пишет, что это решение было принято на основе рекомендаций по безопасности Секретной службы США.

Иран отвергает обвинения

Ранее Трамп уже заявлял, что правительство Ирана дважды пыталось организовать на него покушение. Он связывал эти угрозы с действиями США и Израиля против Ирана.

Однако официальные лица в Тегеране категорически отвергают все обвинения в подготовке покушения на Трампа.

На данный момент официальные ведомства США не предоставили дополнительной информации по поводу заявлений Трампа.