В Андижане в машине подозреваемого в вымогательстве нашли наркотики

·1·Общество
В Андижане в машине подозреваемого в вымогательстве нашли наркотики

В Андижане задержан мужчина, который требовал дополнительные деньги сверх оговоренной суммы за проданный телефон. По данным Министерства внутренних дел, при осмотре автомобиля подозреваемого также было обнаружено вещество, похожее на наркотическое.

Установлено, что житель Андижана 1993 года рождения продал своему знакомому 1987 года рождения телефон iPhone 15 Pro за 650 долларов США. Покупатель выплатил оговоренную сумму в полном объеме. Несмотря на это, продавец потребовал от него еще 500 долларов США.

Согласно информации, он пытался получить деньги, оказывая давление и угрожая под различными предлогами. Подозреваемый был задержан с поличным при получении 500 долларов на территории махалли «Урикзор» в городе Андижане.

После этого автомобиль Nexia-2, которым он управлял, был осмотрен в присутствии понятых. В салоне машины были обнаружены два куска вещества коричневого цвета с резким запахом, которые были изъяты в установленном порядке.

По данному факту следственным отделом при Управлении внутренних дел города Андижана возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с вымогательством и наркотическими средствами.

В настоящее время проводятся предварительные следственные действия.

АндижонИчки ишлар вазирлигиiPhone 15 ProNexia-2ЎрикзорТовламачилик
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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