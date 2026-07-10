Приложение для колледжей Физз обвинило Сидечат и инвестора Маверон в шпионаже

·27·Технологии
Приложение для колледжей Физз обвинило Сидечат и инвестора Маверон в шпионаже

Правовой конфликт между популярной среди студентов колледжей США социальной платформой Физз и её главным конкурентом Сидечат перешел на новый уровень. Согласно новым судебным документам, компания Физз обвиняет инвестора венчурного фонда Маверон Джерри Лу в краже конфиденциальной бизнес-информации и передаче её конкурентам. Эта ситуация ставит под серьезное сомнение вопрос доверия между стартапами и инвесторами на венчурном рынке. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Согласно первоначальному иску, Джерри Лу проводил встречи с основателями Физз якобы с намерением инвестировать в проект. Однако конфиденциальная информация, полученная в ходе этих встреч — стратегия роста компании, показатели пользователей и дорожная карта продукта — была немедленно передана владельцам конкурирующего Сидечат. Эти данные считались критически важными для укрепления позиций стартапа на рынке.

Недобросовестные методы конкуренции

Конкуренция между Физз и Сидечат уже давно приняла острый характер. Обе платформы служат площадками для анонимного общения и сплетен среди студентов колледжей. Физз обвиняет своего конкурента не только в краже данных, но и в других недобросовестных методах. К ним относятся:

  • Препятствование запуску приложения Физз в новых студенческих кампусах;
  • Распространение ложных слухов о якобы имевшем место взломе базы данных Физз;
  • Отправка необоснованных жалоб (спам репорт) на Физз в Instagram;
  • Выплата денег студентам за удаление приложения Физз.
Выяснилось, что после встречи в 2022 году с основателями Физз Тедди Соломоном и Эштоном Кофером, Джерри Лу отправил полученные записи владельцу Сидечат — компании Фловер Аве Инк. Примечательно, что позже Лу официально инвестировал в проект Сидечат. Скриншоты и переписка, представленные в суд, указывают на то, что обмен этой конфиденциальной информацией носил системный характер.

Негативные аспекты анонимных приложений

Хотя эти приложения популярны среди студентов, их деятельность подвергается жесткой критике со стороны учебных заведений. Например, система Университета Северной Каролины (УНК) запретила использование этих приложений на своей территории. Причиной стали кибербуллинг и посты, нарушающие личное достоинство студентов, которые фиксируются на анонимных платформах.

Этот судебный процесс вновь разжег дискуссии об этике венчурных инвесторов в мире технологий. Многие основатели стартапов доверяют свои бизнес-секреты инвесторам в процессе привлечения капитала. Если суд вынесет решение в пользу Физз, это может привести к появлению новых правовых барьеров и строгих требований в отношениях между венчурными капиталистами и стартапами.

В настоящее время представители Сидечат и Маверон не предоставили официальных комментариев по поводу данных обвинений. Однако новые детали, выявленные в ходе судебного процесса, указывают на то, что стратегические планы Сидечат, связанные с покупкой популярного приложения Йик Як в 2023 году, также могли быть построены на основе данных Физз.

FizzSidechatСтартапВенчурТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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