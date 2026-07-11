Дата-центры в космосе: экологи требуют остановить орбитальные проекты

Ряд экологических и научных организаций, действующих в США, потребовали от Федеральной комиссии по связи (ФКК) временно приостановить рассмотрение заявок на создание орбитальных центров обработки данных (дата-кентер). В обращении, направленном через некоммерческую организацию Эартджустике, подчеркивается необходимость комплексной оценки воздействия на окружающую среду перед запуском в космос огромных группировок спутников. По мнению экспертов, такие проекты могут нанести непоправимый ущерб атмосфере и стратосфере Земли. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Коалиция экологов опирается на принятый в 1969 году Национальный закон об экологической политике (НЭПА). Этот закон требует от федеральных ведомств изучать воздействие на природу перед принятием решений по любым крупным проектам. В настоящее время существует несколько проектов, предусматривающих размещение вычислительных мощностей в космосе, и их совокупное влияние на озоновый слой, качество ночного неба и химический состав стратосферы вызывает серьезные опасения.

Мегапроекты в космосе и их масштабы

Проекты орбитальных дата-центров предполагают перенос вычислительных мощностей непосредственно в открытый космос. По мнению разработчиков, это снизит нагрузку на наземные центры обработки данных, вызванную развитием технологий искусственного интеллекта (AI). Наземные центры требуют огромного количества электроэнергии, воды и больших площадей, в то время как в космосе эти проблемы, как утверждается, решаются сами собой.

Однако экологические организации отмечают, что масштаб этих проектов в несколько раз превышает размеры предыдущих спутниковых группировок. Например, компания SpaceX представила планы по созданию до одного миллиона орбитальных дата-центров. Кроме того, такие компании, как Орбитал, Старклуд, Blue Origin и Ковбой Спаке, совместно рассматривают возможность запуска еще около 260 тысяч спутников.

По словам старшего юриста Эартджустике Яна Хассельмана, ФКК обязана ответить на это обращение в разумные сроки. Если комиссия начнет выдавать лицензии без соблюдения требований экологического законодательства, вопрос может быть рассмотрен в судебном порядке. На данный момент ФКК не предоставила официальных комментариев по этому поводу.

Проблемы конкуренции и регулирования

В настоящее время регулирующий орган по орбитальным проектам находится под двойным давлением. С одной стороны, экологи требуют обеспечения безопасности, а с другой — технологические компании и отраслевые организации просят ускорить рассмотрение заявок. Причиной этого называют усиление глобальной конкуренции в космической сфере, в частности, активность Китая в данном направлении.

Тем не менее, в последнее время ФКК ужесточила некоторые требования к операторам спутниковой связи. Например, срок вывода аппаратов с низкой орбиты после завершения их миссии был сокращен с 25 до 5 лет. Это послужит частичному смягчению проблемы космического мусора.

Требования, выдвинутые экологами, охватывают следующие основные направления: