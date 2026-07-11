В социальной сети Bluesky назначен новый постоянный руководитель

В социальной сети Bluesky, которая в последнее время рассматривается как главная альтернатива платформе X (бывший Twitter), произошли важные кадровые перестановки. Тони Шнайдер, временно возглавлявший компанию с марта этого года, официально вступил в должность постоянного генерального директора (CEO). Это назначение произошло в период, когда платформа пересматривает свою стратегию развития. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Тони Шнайдер — человек с большим опытом в мире технологий. Он известен как соучредитель компании Automattic, стоящей за такими крупными проектами, как WordPress и Tumblr. Он также является партнером венчурной компании True Ventures, одного из инвесторов Bluesky. По словам Шнайдера, после четырех месяцев временного руководства он полностью поверил в миссию платформы и решил остаться на своем посту.

Напомним, что многолетний руководитель проекта Bluesky Джей Грабер в марте покинула свой пост и перешла на должность директора по инновациям. За время работы Грабер число пользователей платформы достигло 43 миллионов, а децентрализованная технология под названием AT Protocol была значительно расширена. Теперь Шнайдер намерен строить новые функции на этом фундаменте.

Новая стратегия: малые сообщества и конфиденциальность

Рассказывая о планах на будущее в своем личном блоге, Тони Шнайдер подчеркнул, что сосредоточится на создании «более мелких пространств и закрытых сообществ». По его мнению, именно такой подход обеспечит новую волну инноваций и рост числа пользователей. Это означает стремление к более безопасной среде, основанной на интересах, а не к открытой глобальной ленте.

История Bluesky напрямую связана с Twitter. Платформа, изначально запущенная как небольшой проект внутри Twitter, впоследствии стала независимой структурой. Особенно после того, как Илон Маск взял под контроль Twitter и переименовал его в X, Bluesky стала основным убежищем для пользователей, недовольных изменениями.

Однако, согласно последним данным, платформа сталкивается с трудностями в удержании пользователей. Несмотря на резкий всплеск активности после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, впоследствии темпы роста замедлились. В то время как некоторые эксперты выражают сомнения в будущем платформы, назначение нового руководителя может стать для Bluesky решающим моментом.

Главная задача, стоящая перед Шнайдером — сформировать социальную сеть Bluesky не просто как «копию X», а как независимый бренд с уникальными ценностями. Свое обращение он завершил словами: «Мы все еще в самом начале этой истории».