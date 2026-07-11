Япония вышла на новый этап в космической гонке: испытана многоразовая ракета РВ-Кс

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) впервые в истории страны успешно запустило и посадило экспериментальную многоразовую ракету РВ-Кс. Это испытание является важным шагом для Страны восходящего солнца на пути к резкому снижению стоимости полетов в космос и повышению конкурентоспособности на мировом космическом рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В ходе испытаний, проведенных на полигоне Носиро, аппарат вертикально поднялся в воздух, выполнил зависание, горизонтальное перемещение и мягкую посадку в заданную точку. По словам руководителя проекта Такаси Ито, ракета поднялась на высоту 11 метров, переместилась на 16 метров и успешно приземлилась. Хотя полет длился менее минуты, он был технологически безупречно спланирован.

Технологические особенности и перспективы

Ракета РВ-Кс разработана JAXA в сотрудничестве с корпорацией Митсубиши Хеавй Индустриес. Диаметр устройства составляет 1,8 метра, а высота — 7,3 метра. Оно оснащено специальным двигателем, рассчитанным на длительный срок службы, и четырьмя амортизирующими опорами. Инженеры отмечают, что этот двигатель уже успешно прошел 165 огневых испытаний.

В настоящее время Япония использует свою новейшую ракету Х3, но, поскольку она является одноразовой системой, ей сложно конкурировать с ракетами Falcon 9 компании SpaceX в экономическом плане. Проект РВ-Кс направлен именно на решение этой проблемы и закладывает основу для появления у Японии полностью многоразовых ракет-носителей в будущем.

Глобальная конкуренция и международное сотрудничество

По данным иксбт.ком, Япония провела это испытание через день после того, как Китай успешно посадил свою многоразовую ракету. Хотя в этой области лидирует американская компания SpaceX, Китай, а теперь и Япония, стремятся присоединиться к числу лидеров. Снижение стоимости космических миссий стало основным трендом мировой космонавтики сегодня.

JAXA не ограничивается только собственными ресурсами и ведет совместные исследования многоразовых систем с Германией и Францией. В будущем планируется поднять ракету РВ-Кс на высоту 100 метров и выполнить более сложные маневры. Ожидается, что освоение этих технологий позволит в несколько раз снизить затраты на доставку грузов в космос.