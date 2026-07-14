Влияние жары: в Ташкентском метро поезда задерживаются до 14 минут

Аномально жаркая погода, наблюдаемая в Ташкенте, влияет и на работу метрополитена. Как сообщили в ГУП «Тошкент метрополитени», из-за высокой температуры воздуха на надземных линиях метро временно ограничивается скорость движения поездов.

Согласно официальной информации, с 15 июля в целях безопасности усиливаются меры предосторожности, так как температура рельсов на надземных участках превышает 55 градусов. В связи с этим ежедневно до 18:00 скорость движения поездов будет снижена с 60 км/ч до 40 км/ч.

Данные изменения могут повлиять на интервалы движения поездов для пассажиров. В частности, время ожидания поездов на надземных линиях метро в некоторых случаях может увеличиться до 14 минут.

Администрация метрополитена подчеркивает, что эти временные ограничения касаются только поездов, курсирующих по надземным линиям. Подземные линии метро продолжают работать в прежнем режиме.

Специалисты отмечают, что такие меры введены для предотвращения технических неисправностей рельсов, которые могут возникнуть из-за воздействия высоких температур, а также для обеспечения безопасности пассажиров.