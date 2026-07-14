Серьезное предупреждение от ООН: Ферганская долина в числе «крайне уязвимых» сейсмических зон

Землетрясения остаются самым смертоносным фактором среди всех стихийных бедствий. В новой статье, опубликованной ООН, Центральная Азия, в частности, некоторые регионы Узбекистана, наряду со странами Южного Кавказа, включены в зону очень высокого сейсмического риска.

Zamin.uz представляет это тревожное заявление и выводы ученых международного уровня.

Катастрофа, уносящая больше всего жизней

Цифры за последнюю четверть века показывают, насколько серьезна ситуация. По данным ООН, в период с 2000 по 2023 год более половины всех смертельных случаев в результате стихийных бедствий пришлись именно на землетрясения. Сегодня в Европе и прилегающих регионах миллионы людей продолжают жить в старых или некачественных зданиях, не способных выдержать сильные подземные толчки, и испытывают трудности с получением медицинской помощи.

Центральная Азия и Ферганская долина под угрозой

В регионе Европы и Центральной Азии расположены два крупнейших сейсмических пояса мира, а уровень опасности распределен по географии следующим образом:

Зоны крайне высокой опасности: практически вся территория Кыргызстана и Таджикистана.

Районы высокой опасности: некоторые регионы Казахстана, Туркменистана и Узбекистана (наряду со странами Южного Кавказа).

Ферганская долина — «крайне уязвимая» зона: Ферганская долина, охватывающая территории сразу трех государств — Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, где проживает около 11 миллионов человек, особо отмечена как наиболее сейсмически уязвимая и опасная точка.

60-процентная угроза для Стамбула

Еще одна точка в регионе, вызывающая наибольшее беспокойство, — город Стамбул в Турции. Этот мегаполис с населением более 15 миллионов человек расположен над одним из самых активных разломов в мире — Северо-Анатолийским.

Прогноз ученых: согласно исследованиям 2025 года, под Мраморным морем выявлена часть разлома, способная вызвать разрушительное землетрясение магнитудой около 7. Вероятность возникновения такого ужасного события в районе Стамбула в ближайшие десятилетия оценивается от 40 до 60 процентов.

Сохранить больницы: подготовка дешевле восстановления

Ужасные землетрясения, произошедшие в 2023 году в Турции и Сирии, преподали главный урок: если больницы не обрушатся и продолжат свою работу в первые минуты после катастрофы, это спасет жизни тысяч людей. Если медицинские учреждения выйдут из строя, пострадавшие останутся без жизненно необходимой помощи.

Эксперты ВОЗ подсчитали, что сделать медицинскую инфраструктуру сейсмоустойчивой гораздо дешевле, чем устранять последствия катастрофы:

При строительстве новой больницы: учет требований сейсмостойкости увеличивает общую стоимость проекта всего на менее чем 4 процента .

Модернизация существующих зданий: укрепление зданий старых медицинских учреждений требует средств в размере всего около 1 процента от их общей стоимости. Это значительно повышает вероятность того, что они уцелеют после землетрясения.

Специалисты ООН подчеркивают, что, не дожидаясь следующего стихийного бедствия, необходимо укреплять медицинскую инфраструктуру, поддерживать бригады скорой медицинской помощи в постоянной готовности, проводить регулярные учения, а также уже сейчас создавать систему защиты наиболее уязвимых слоев населения — пожилых людей и лиц с инвалидностью.