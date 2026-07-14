«Монстры на каникулах 5» официально анонсированы: Дракула возвращается

Компании Sony и Amazon MGM официально подтвердили, что пятая часть популярной анимационной франшизы «Монстры на каникулах» (Hotel Transylvania) находится в разработке. Новый мультфильм будет представлен зрителям 8 октября 2027 года.

Фильм получил название «The Haunting of Hotel Transylvania». В новой части Дракула, его дочь Мэвис и другие герои столкнутся с таинственными событиями, происходящими в отеле «Трансильвания». Им предстоит отправиться в опасное и увлекательное приключение, чтобы выяснить, кто стоит за странными явлениями в отеле.

Режиссерами мультфильма выступят Дженнифер Клуска и Алан Хаукинс, работавшие над четвертой частью франшизы — «Трансформания».

Напомним, что «Монстры на каникулах» впервые вышли на большие экраны в 2012 году. За прошедшие годы франшиза собрала в мировом прокате более 1,38 миллиарда долларов и стала одним из самых успешных анимационных проектов.

Главных героев мультфильма, как и в предыдущих частях, озвучили голливудские звезды — Адам Сэндлер, Селена Гомес и Энди Сэмберг. Их участие в новой части вызывает большой интерес среди поклонников.