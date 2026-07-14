Джон Терри: Сборная Англии сильнее Аргентины по составу

·2·Спорт
Джон Терри: Сборная Англии сильнее Аргентины по составу

Бывший капитан сборной Англии и легенда «Челси» Джон Терри сделал неожиданное заявление перед полуфиналом чемпионата мира. По его мнению, состав Англии на сегодняшний день превосходит действующих чемпионов мира, сборную Аргентины, на каждой позиции. Ожидается, что эта встреча станет не только противостоянием двух грандов, но и самым серьезным испытанием новой эры под руководством Томаса Тухеля. Об этом сообщает портал Goal.com.

Будучи гостем программы ФИФА Подкаст, Терри подчеркнул, что, несмотря на наличие такой звезды, как Лионель Месси в составе южноамериканцев, «трем львам» не о чем беспокоиться. По словам бывшего защитника, индивидуальное мастерство игроков сборной Англии на данный момент выше, чем у всех остальных команд на турнире. Это может дать англичанам психологическое преимущество в полуфинальном матче.

«Я не беспокоюсь об Аргентине. Глядя на них, я не вижу, чтобы они были сильнее нас. Думаю, если сравнивать позиции один в один, каждый наш футболист превосходит своего оппонента», — заявил Джон Терри. Это мнение вызвало широкие дискуссии в социальных сетях и среди футбольных экспертов.

Столкновение опыта и мастерства

Хотя Терри отдает предпочтение англичанам в плане состава, он не стал отрицать опыт соперника в крупных турнирах. Аргентина за последние годы выиграла четыре крупных соревнования подряд, сформировав особый менталитет победителей. В составе Англии с полуфинала чемпионата мира восьмилетней давности осталось всего пять футболистов — Гарри Кейн, Джон Стоунз, Джордан Пикфорд, Маркус Рашфорд и Джордан Хендерсон.

Центральной темой этого матча, несомненно, станет Лионель Месси. 39-летняя легенда впервые в своей карьере выйдет на поле в официальном матче против Англии. Терри сравнил влияние Месси со своим бывшим одноклубником Эденом Азаром. По его словам, Месси, как и Азар, является одним из немногих футболистов, способных решить исход игры в самых сложных ситуациях.

Для справки, на этом турнире в составе Англии Гарри Кейн и Джуд Беллингем забили по шесть голов, обеспечивая атакующую мощь. Аргентина же во многих случаях побеждает, полагаясь на индивидуальное мастерство Месси. Время покажет, станет ли этот смелый прогноз Джона Терри дополнительной мотивацией для подопечных Томаса Тухеля или, наоборот, создаст излишнее давление.

АнглияАргентинаДжон ТерриЛионель МессиГарри Кейн
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Jahongir Tursunov
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